Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /নভেম্বরের শেষেই পুরভোট, প্রথম দফায় ৭ পুরসভায়! শুরু EVM বিতরণ

নভেম্বরের শেষেই পুরভোট, প্রথম দফায় ৭ পুরসভায়! শুরু EVM বিতরণ

Municipal election 2026: প্রথম দফায় কলকাতা, হাওড়া, বালি, কালিম্পং, কার্শিয়াং, ধূপগুড়ি ও হলদিয়া পুরসভায় সম্ভাব্য ভোট!  ইভিএম ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।  ফার্স্ট লেভেল চেকিং শুরু হবে ২৯  সেপ্টেম্বর থেকে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 25, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:05 PM IST
নভেম্বরের শেষেই পুরভোট, প্রথম দফায় ৭ পুরসভায়! শুরু EVM বিতরণ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
টিকিট পাচ্ছেন না? একগুচ্ছ 'পুজো স্পেশাল' ট্রেনের ঘোষণা রেলের, শিগগিরই বুকিং করুন
2
3
4
5