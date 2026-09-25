/নভেম্বরের শেষেই পুরভোট, প্রথম দফায় ৭ পুরসভায়! শুরু EVM বিতরণ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বেজে গেল ভোটের দামামা। নভেম্বরের শেষেই পুরভোট। প্রথম দফায় কলকাতা, হাওড়া, বালি, কালিম্পং, কার্শিয়াং, ধূপগুড়ি ও হলদিয়া পুরসভায় ভোট হতে পারে বলে জানিয়েছে কমিশন। আসন্ন পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এদিন প্রস্তুতি পর্যালোচনা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার জেলাশাসক ও জেলা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার।
কমিশন জানিয়েছে, কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগম-সহ কালিম্পং, দার্জিলিং, ধূপগুড়ি, হলদিয়া ও ঝাড়গ্রাম পুরসভার আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আসন সংরক্ষণের তালিকা KMC ও HMC-র জন্য ৭ অক্টোবর এবং অন্যান্য পুরসভার ক্ষেত্রে ৬ অক্টোবর ২০২৬ ফর্ম-বি-তে প্রকাশ হওয়ার কথা। প্রথম দফায় কলকাতা, হাওড়া, বালি, কালিম্পং, কার্শিয়াং, ধূপগুড়ি ও হলদিয়া পুরসভায় ভোট হতে পারে বলে জানিয়েছে কমিশন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও ভোটের সূচি পরে জানানো হবে।
এদিকে, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া EVM সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্রুত সেগুলি তোলার কাজ শেষ হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন। ইভিএমগুলোর ফার্স্ট লেভেল চেকিং শুরু হবে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত। যেখানে যেখানে ভোট, সেখানে ইভিএম ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। চেকিং-এর সময় সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।
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