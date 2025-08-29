SSC: আদালতের নির্দেশে SSC পরীক্ষা হচ্ছেই! শনিতেই অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ রাজ্যের...
রাজীব চক্রবর্তী: এসএসসি চাকরি বাতিলের পর নতুন নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে ফের আদালতে টানাপোড়েন। তবে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিল, পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষিত হয়ে গিয়েছে, তাই আর কোনও স্থগিতাদেশ বা বিলম্ব হবে না।
আদালতের নির্দেশ, যাঁরা অনলাইনে আবেদন করতে পারেননি, তাঁরা ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হার্ডকপি জমা দিতে পারবেন। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, অ্যাডমিট কার্ড ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে বলে এই পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর কমিশন ফের সব আবেদন খুঁটিয়ে দেখবে।
আদালতে এসএসসি-র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, নবম ও দশম শ্রেণীর প্রায় ১৯০০ শিক্ষক অযোগ্য। মোট ৫ লক্ষ আবেদন এসেছিল, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী অযোগ্যদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'কোথাও কোনও অনিয়ম হবে না।' আদালতও স্পষ্ট করে জানিয়েছে—'পরীক্ষা স্থগিত করছি না, নজরদারি থাকবে।'
উল্লেখ্য আগামীকালই অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন - জানিয়েছেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
অন্যদিকে মামলাকারীদের আইনজীবীদের অভিযোগ, অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসানো হতে পারে এবং শূন্যপদের হিসেব নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। আদালতের প্রতিক্রিয়া—“এমন কিছু হবে না, ভরসা রাখুন। সব কিছু আমরা নজরে রাখছি।”
পরীক্ষার পরেও 'অযোগ্য' হিসেবে ধরা পড়লে বাতিল হবে ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা।
অযোগ্যরা অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছেন, এমন তথ্য কারও কাছে থাকলে কমিশনে জানানোর নির্দেশ।
