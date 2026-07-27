/শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন রাজ্যের: এবার স্কুলে রোল কলের বালাই নেই আর, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হিসেব হবে বায়োমেট্রিকে-- বিরাট ঘোষণা সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের পর শিক্ষা ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজাতে একগুচ্ছ বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করল নতুন রাজ্য সরকার। অতীতে তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলির বেহাল দশা, শিক্ষক সংকট এবং ছাত্রসংখ্যার অভাব নিয়ে বহু অভিযোগ সামনে এসেছিল। সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন গতি আনতে বায়োমেট্রিক হাজিরা, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিশ্চিতকরণ এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো উন্নয়নের জোড়া পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
স্কুলে বায়োমেট্রিক হাজিরা ও কড়া নিয়ম
জলপাইগুড়ির আর্ট গ্যালারিতে ‘অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ’-এর ১১তম জেলা সম্মেলনে যোগ দিয়ে রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ও প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন সরকারের এই নতুন পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই রাজ্যের স্কুলগুলিতে ধাপে ধাপে 'ফেস রিকগনিশন' বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু করা হবে।
এর মাধ্যমে একদিকে যেমন মিড ডে মিল ও পড়ুয়াদের উপস্থিতির তথ্য স্বচ্ছ থাকবে, অন্যদিকে প্রতিদিনের উপস্থিতির হিসেব রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর অতিরিক্ত প্রশাসনিক চাপ অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি উপস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে-- যাঁদের উপস্থিতির হার নির্ধারিত সীমার নিচে থাকবে, তাঁদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।
১০০০ স্কুলে অত্যাধুনিক ল্যাব ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন
প্রযুক্তিনির্ভর ও আধুনিক শিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকার এক বড় আর্থিক বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের ১,০০০টি স্কুলে অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ল্যাব গড়ে তোলা হবে। এর জন্য প্রতিটি স্কুলের জন্য ২০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা হাতে-কলমে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পায়।
শিক্ষক সংকট দূরীকরণ ও প্রশাসনিক সংস্কার
দীর্ঘদিনের শিক্ষক নিয়োগের জটিলতা ও শূন্যপদ পূরণে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিশ্চিতকরণ: প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত পক্ষে তিন জন শিক্ষক নিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, যাতে একক শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল স্কুলের সমস্যা মিটে যায়।
স্কুল মার্জিং বা সংযোগ: আপার প্রাইমারি স্কুলগুলিকে নিকটবর্তী হাইস্কুলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া বা যুক্ত করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এতে শিক্ষক ও পরিকাঠামোর সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হবে।
পঠনপাঠন ও জনগণনার কাজের ভারসাম্য
স্কুলের সমস্ত শিক্ষক ও কর্মীদের জন্য সরকারি জনগণনার (Census) কাজ বাধ্যতামূলক। তাই পড়াশোনা ব্যাহত না করে কীভাবে দুই কাজ চালানো যায়, সে বিষয়েও উপায় বাতলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। প্রয়োজনে জনগণনার সময়ে স্কুলগুলিতে সকালের দিকে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হতে পারে বলে তিনি জানান।
শিক্ষাক্ষেত্রে এমন বহুমুখী সংস্কার বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের ভঙ্গুর সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা আবার ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা প্রকাশ করছেন শিক্ষা মহলের বিশেষজ্ঞরা।
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