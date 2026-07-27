Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন রাজ্যের: এবার স্কুলে রোল কলের বালাই নেই আর, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হিসেব হবে বায়োমেট্রিকে-- বিরাট ঘোষণা সরকারের

শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন রাজ্যের: এবার স্কুলে রোল কলের বালাই নেই আর, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হিসেব হবে বায়োমেট্রিকে-- বিরাট ঘোষণা সরকারের

West Bengal Govt school: এর মাধ্যমে একদিকে যেমন মিড ডে মিল ও পড়ুয়াদের উপস্থিতির তথ্য স্বচ্ছ থাকবে, অন্যদিকে প্রতিদিনের উপস্থিতির হিসেব রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর অতিরিক্ত প্রশাসনিক চাপ অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি উপস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে-- যাঁদের উপস্থিতির হার নির্ধারিত সীমার নিচে থাকবে, তাঁদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 27, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:29 PM IST
শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন রাজ্যের: এবার স্কুলে রোল কলের বালাই নেই আর, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হিসেব হবে বায়োমেট্রিকে-- বিরাট ঘোষণা সরকারের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়াল দাবানলে বাড়ছে তাপ! আগুন গিলে খাচ্ছে জঙ্গল-জনপদ-শহর-নগর-গ্রাম, ঘ
Deadly Wildfire52 min ago
2
CJP Protest1 hr ago
3
Bank of Baroda1 hr ago
4
Hospital Death1 hr ago
5
Garbeta Tragedy2 hrs ago