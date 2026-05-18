/Suvendu Adhikari: নতুন রাজ্য সরকারের বড় সিদ্ধান্ত: তৃণমূলের নির্যাতন ও দুর্নীতির তদন্তে ১ জুন থেকে অ্যাকশনে নতুন কমিটি, মাথায় কে?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর বিজেপি ক্ষমতায়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল জমানার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং মহিলাদের ওপর যা যা অত্যাচার হয়েছে তার শিকড় উপড়ে ফেলতে বড় প্রশাসনিক পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
রাজ্যে এতদিন ধরে চলে আসা সরকারি তহবিলের অপব্যবহার, 'কাটমানি' সংস্কৃতি এবং প্রান্তিক মহিলাদের সঙ্গে নির্যাতনের ঘটনা খতিয়ে দেখতে দুটি উচ্চপর্যায়ের আলাদা তদন্ত কমিটি বা কমিশন গঠন করেছে নতুন রাজ্য সরকার।
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুই কমিটির কাজ যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও আইনসম্মতভাবে হয়, তা নিশ্চিত করতে কলকাতা হাইকোর্টের দুজন অত্যন্ত পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই এই দুই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রাজ্যের মুখ্যসচিবের (CS) কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি (Written Commitment) জমা দিয়েছেন।
আগামী ১ জুন থেকেই এই দুটি তদন্ত কমিটি পুরোদমে তাদের কাজ শুরু করে দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।
প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও সরকারি তহবিল লোপাটের অভিযোগ
তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা নয়ছয় এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অবাধে নেওয়া কাটমানি রুখতে প্রথম থেকেই 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সাফ জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা যেভাবে লুট করা হয়েছে, তার হিসেব এই কমিটি উদ্ধার করবে এবং সরকারি অর্থের কোনও রকম অপব্যবহার বা দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না।
নেতৃত্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু: প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে গঠিত এই উচ্চপর্যায়ের কমিটির নেতৃত্বে থাকছেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তাঁর সততা ও আইনি দক্ষতার ওপর ভরসা রেখেই এই গুরুভার দিয়েছে রাজ্য সরকার।
কবে থেকে কাজ শুরু? আগামী ১ জুন থেকে এই কমিটি কাজ শুরু করবে। শুধু তাই নয়, কাজ শুরু করার মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে কমিটিকে তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিতে হবে।
নতুন ফৌজদারি আইন: রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে দেশের নতুন ফৌজদারি আইন অর্থাৎ ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ (BNS)-এর ধারা অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, অপরাধী যত বড়ই হোক না কেন, দুর্নীতিগ্রস্তদের কোনোভাবেই রেয়াত করা হবে না।
নারী নির্যাতন রুখতে কমিটি
রাজ্যের ক্ষমতা বদলের অন্যতম প্রধান অনুঘটক ছিল মহিলাদের ওপর হওয়া লাগাতার অত্যাচার এবং নিরাপত্তাহীনতা। বিশেষ করে তফশিলি জাতি (SC), তফশিলি উপজাতি (ST) এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের ওপর হওয়া নির্যাতনের ঘটনাকে অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে নতুন বিজেপি সরকার। এই ঘটনাগুলোর সুবিচারের জন্য নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও দ্রুত তদন্তের জন্য আলাদা একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে।
কমিটির প্রধান বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়: নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখার এই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়।
সদস্য সচিব দময়ন্তী সেন: এই বিশেষ কমিটির ‘মেম্বার সেক্রেটারি’ (Member Secretary) বা সদস্য সচিব পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের অত্যন্ত সৎ ও নির্ভীক আইপিএস (IPS) দময়ন্তী সেনকে। পার্ক স্ট্রিট কাণ্ড-সহ একাধিক জটিল মামলার সফল তদন্ত করা এই পুলিস আধিকারিকের ওপর সরকার পূর্ণ আস্থা রেখেছে।
কী ভাবে কাজ করবে এই কমিটি?
নির্যাতিতাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবং তাঁদের আইনি প্রক্রিয়া সহজ করতে এই কমিটির কার্যপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন:
'অভিযোগ জানানোর জন্য রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলের অসহায় মানুষকে কষ্ট করে কলকাতায় ছুটে আসতে হবে না। সাধারণ মানুষ যাতে নিজেদের জেলা বা গ্রাম থেকেই সহজে তাঁদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'
কমিটির সদস্য ও আধিকারিকরা প্রয়োজনে সরাসরি ঘটনাস্থলে যাবেন এবং ‘স্পট ভিজিট’ (Spot Visit) বা সরেজমিনে তদন্ত করবেন। এর ফলে গ্রামে-গঞ্জে লুকিয়ে থাকা অত্যাচার, সামাজিক শোষণের প্রকৃত চিত্রটি সামনে আসবে এবং নির্যাতিতা মহিলারা কোনও রকম ভয় বা চাপ ছাড়াই তাঁদের বক্তব্য ও অভিযোগ কমিশনের সামনে তুলে ধরতে পারবেন।
সুশাসনের পথে প্রশাসন
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই জোড়া কমিটির ঘোষণায় স্পষ্ট যে, নতুন সরকার রাজ্যে আইনের শাসন ও প্রকৃত সুশাসন ফিরিয়ে আনতে কতটা তৎপর। একদিকে বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে কাটমানি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ফাইল খুলে অর্থনৈতিক অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে, অন্যদিকে সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় ও দময়ন্তী সেনের মতো ব্যক্তিত্বদের সামনে রেখে নারী সুরক্ষায় কঠোর ও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হচ্ছে। ১ জুন থেকে এই দুই তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করার পর রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরে যে এক বড়সড় ওলটপালট হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
