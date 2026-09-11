/আর পাবেন না ৩০০০ টাকা: রাজ্যে বন্ধ হয়ে যাবে অন্নপূর্ণা-সহ সব ধরনের সামাজিক প্রকল্প: কেন? সবথেকে বড় খবর জেনে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাবালিকা মাতৃত্ব এবং বাল্যবিবাহ-- উভয় সামাজিক ব্যাধির পরিসংখ্যানে রাজ্য শীর্ষে উঠে আসায় চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্য প্রশাসন। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এ বার অত্যন্ত কঠোর আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের ঘোষণা করা হয়েছে। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে দেওয়া এবং তাঁদের অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের মতো ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের বিরুদ্ধে শুধু পকসো (POCSO) এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার জামিন অযোগ্য ধারায় ফৌজদারি মামলাই রুজু হবে না, একই সঙ্গে দোষীদের ‘অন্নপূর্ণা’ সহ সমস্ত রকম সরকারি অনুদান, সামাজিক ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হবে।
কেন বন্ধ হবে ভাতা ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা?
রাজ্য প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও সচেতনতার অভাব এবং সামাজিক অন্যায় যেমন বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা মাতৃত্বের ঘটনা বাড়ছে। এই প্রবণতা ঠেকাতে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বাতিলের এই কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট-- ১৮ বছরের কমবয়সি মেয়েকে বিয়ে করা এবং কিশোরী স্ত্রীর টিন-এজ ডেলিভারি হওয়ার প্রমাণ মিললে, পরিবারের প্রাপ্ত সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে পরিবারগুলো আইন ভেঙে নাবালিকা বিয়েতে সায় দিচ্ছে বা অপরিণত বয়সে মেয়েদের সন্তানধারণে বাধ্য করছে, তারা ভবিষ্যতে কোনও সরকারি সামাজিক ভাতা পাওয়ার যোগ্য থাকবে না।
পকসো ও বাল্যবিবাহ আইনে কঠোর শাস্তির বিধান
২০০৬ সালের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন এবং পকসো আইনের বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:
স্বামীর সাজা: ১৮ বছরের কমবয়সি স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন পকসো আইনে যৌন নির্যাতন হিসেবে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে স্বামীর ন্যূনতম ১০ বছর থেকে সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে। অপরিণত বয়সে স্ত্রী গর্ভধারণ করলে পকসোর ৬ নম্বর ধারা অনুসারে স্বামীর বিরুদ্ধে চরম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্ত্রীর বয়স ১৬ বছরের কম হলে অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।
২১ বছরের কম বয়সি পাত্র: আইনের চোখে ২১ বছরের কমবয়সি পুরুষ অপ্রাপ্তবয়স্ক। এই বয়সের নিচে বিয়ে করলে পুরুষের সর্বোচ্চ দু’বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
স্বতঃপ্রবৃত্ত মামলা: নাবালিকা গর্ভধারণ বা সন্তান প্রসবের খবর পেলেই পুলিশ বা প্রশাসন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পকসো আইনে অভিযোগ দায়ের করবে।
রেহাই পাবেন না বাবা-মা ও বিয়ের ঘটকও
আইন ভাঙলে শুধু স্বামী নন, বিয়ের আয়োজনে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না।
পুরোহিত ও কাজি: বাল্যবিবাহ আইনের ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী, যে সমস্ত পুরোহিত বা কাজি অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন বা সহায়তা করবেন, তাঁদের সর্বোচ্চ দু’বছরের জেল ও ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। পকসো আইনের আওতায় তাঁদের বিরুদ্ধেও মামলা হতে পারে।
অভিভাবক: ১১ নম্বর ধারা অনুসারে, যে সমস্ত বাবা-মা বা অভিভাবক নাবালিকার বিয়েতে সম্মতি দিচ্ছেন বা উৎসাহ দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া ফৌজদারি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি ১৩ নম্বর ধারায় আদালত এ ধরনের আসন্ন বিয়ে রুখতে আগাম নিষেধাজ্ঞাও জারি করতে পারে।
স্বাস্থ্য দফতরের শোকজ ও বয়স প্রমাণের নির্দেশ
রাজ্য জুড়ে দ্রুত নজরদারি শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের মাধ্যমে চিহ্নিত নাবালিকা বধূর পরিবার ও স্বামীর কাছে শোকজ নোটিস পাঠানো হবে। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স যে ১৮ বছর পেরিয়েছিল, তা সরকারি নথি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। এর জন্য স্ত্রীর স্কুলের সার্টিফিকেট, জন্মের সংশাপত্র বা পরিচয়পত্র প্রমাণের নথি হিসেবে পেশ করতে হবে।
সঠিক প্রমাণ দিতে না পারলে জেল ও শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে নাবালিকা প্রসবের তথ্য গোপন করলে চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও পকসো ধারায় পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই নিয়ম সমভাবে কার্যকর করা হবে।
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