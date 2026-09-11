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আর পাবেন না ৩০০০ টাকা: রাজ্যে বন্ধ হয়ে যাবে অন্নপূর্ণা-সহ সব ধরনের সামাজিক প্রকল্প: কেন? সবথেকে বড় খবর জেনে নিন

Annapurna Yojana: রাজ্য প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও সচেতনতার অভাব এবং সামাজিক অন্যায় যেমন বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা মাতৃত্বের ঘটনা বাড়ছে। এই প্রবণতা ঠেকাতে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বাতিলের এই কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 11, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:07 PM IST
আর পাবেন না ৩০০০ টাকা: রাজ্যে বন্ধ হয়ে যাবে অন্নপূর্ণা-সহ সব ধরনের সামাজিক প্রকল্প: কেন? সবথেকে বড় খবর জেনে নিন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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