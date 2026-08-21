তৃণমূল ব্লক সভাপতির ভাই ISI এজেন্ট! মিলল সব প্রমাণ, 'আমার স্বামী...' চাঞ্চল্যকর দাবি ধৃতের স্ত্রীর

ভবানন্দ সিং: 'আমার স্বামী ব্যবসায়ী, তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। আমার স্বামীর বিরুদ্ধে কোনও কেসও নেই।' এমনটাই দাবি করলেন পাক গুপ্তচর সন্দেহে ধৃত ফজলে রাব্বীর স্ত্রী নূর নেহার বেগম। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ভারতবর্ষের শেষ গ্রাম পঞ্চায়েত আগ ডিমটি খুন্তির বাসিন্দা ফজলে রাব্বী কয়েকমাস হল তার বাসস্থান বদলেছেন। বর্তমানে তিনি ইসলামপুর লাগোয়া তিনপুল এলাকায় এক আধুনিক বাড়ির বাসিন্দা। যদিও নূর নেহার বেগমের দাবি, ভাড়ায় বসবাস করছেন তারা।
পাক গুপ্তচর সন্দেহে বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের ভাই ফজলে রাব্বীকে গ্রেফতার এসটিএফ। ধৃত ফজলে রাব্বী একাধিক তথ্য পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে STF সুত্রে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ৮ ঘণ্টা জেরার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিস সুত্রে খবর। কিন্তু, ফজলে রাব্বীর স্ত্রী নূর নেহার বেগমের দাবি, কেনও তাঁর স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই বিষয়ে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। তাঁর স্বামী ফজলে রাব্বী নির্দোষ। তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। তবে তাঁর স্বামী ফজলে রাব্বী যে আগে কর্মসূত্রে মুম্বইয়ে থাকতেন, সেকথা স্বীকার করেছেন নূর নেহার বেগন।
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতেই ধৃত ফজলে রাব্বীকে দিনহাটার সাহেবগঞ্জে নিয়ে যার STF-এর গোয়েন্দারা। সূ্ত্রের খবর, তদন্তে ISI-এর বাংলাদেশি এজেন্ট আকবর ওরফে সম্রাটের সঙ্গে কথা বলার প্রমাণ মিলেছে ফজলে রাব্বীর। আকবরের নির্দেশে ধৃত রশিদুলকে ইসলামপুরে থাকতে সাহায্য করেছিল ফজ্জল রাব্বী। এছাড়া জাল নোট কারবারের সঙ্গেও যোগ মিলেছে ধৃত ফজল রাব্বীর। ধৃতের মোবাইল থেকে মিলেছে প্রচুর বাংলাদেশের নম্বর। বিভিন্ন চ্যাটও ডিলিট করা হয়েছে মোবাইলে। যা সবই এখন তদন্তকারীদের আঁতস কাচের তলায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)