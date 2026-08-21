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তৃণমূল ব্লক সভাপতির ভাই ISI এজেন্ট! মিলল সব প্রমাণ, 'আমার স্বামী...' চাঞ্চল্যকর দাবি ধৃতের স্ত্রীর

ISI spy TMC block president brother: তৃণমূল নেতার ভাই পাক গুপ্তচর! বৃহস্পতিবার রাতেই ধৃত ফজলে রাব্বীকে দিনহাটার সাহেবগঞ্জে নিয়ে যার STF-এর গোয়েন্দারা। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 21, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:33 PM IST
তৃণমূল ব্লক সভাপতির ভাই ISI এজেন্ট! মিলল সব প্রমাণ, 'আমার স্বামী...' চাঞ্চল্যকর দাবি ধৃতের স্ত্রীর
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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