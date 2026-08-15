/হামিম-রউফের এবার পাক চর সন্দেহে STF-এর জালে ৩, বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে ভয়ংকর নেটওয়ার্ক

পিয়ালী মিত্র: পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গে যোগসাজসের অভিযোগের বাংলায় গ্রেফতার আরও ৩ জন। প্রথম বর্ধমান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল হামিম মণ্ডলকে, তারপর বনগাঁ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল পাক নাগরিক রউফ রানাকে। আর কোচবিহারের সাহেবগঞ্জে এবার এসটিএফের জালে আরও ৩ জন। ভারতীয় সিম কার্ড পাকিস্তানে পাঠাত এইসব ধৃতরা। জালনোট পাচারের অভিযোগেও রয়েছে এদের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার করা হয়েছে মহম্মদ শফিকুল ইসলাম, নুর নাসিরুদ্দিন আলি ও রশিদুল হককে। আইএসআইয়ের হয়ে কাজ করছিল ওই ৩ ব্যক্তি।
বাংলায় আইএসআইয়ের নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে কাজ করছে এসটিএফ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে কোচবিহারের সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা রাশিদুল হক, উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ শফিকুল ইসলামকে, কোচবিহার তুফানগঞ্জের বাসিন্দা নুর নাসিরুদ্দিন আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
ওই তিন ব্যক্তি কীভাবে পাকিস্তানে ভারতীয় সিম কার্ড পাঠাত?
এসটিএফ সূত্রে খবর, এরা এখানে বিভিন্ন নামে সিম কার্ড তুলত। তার পর বাংলাদেশে তাদের যে লোকজন রয়েছে তাদের কাছে সেই সিম কার্ড পৌঁছে যেতে। তারপর তারাই সেইসব সিম কার্ড পাক পঞ্জাবে আইএসআইয়ের মাথাদের কাছে তা পৌঁছে দিত। সেই সিম কার্ড ব্যবহার করেই আইএসএই বিভিন্ন গুপ্তচারবৃত্তির কাজ করত। ভারত ও নেপালে জাল নোট পাচারের সঙ্গেও এদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিরও অভিযোগ উঠেছে এদের বিরুদ্ধে।
মহম্মদ শফিকুল ইসলাম
উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম জেরায় গোরু পাচারে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। গোরু পাচারের সূত্রেই বাংলাদেশের নাগরিক আকবর ওরফে সম্রাটের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। আকবরকে ভারতীয় সিম কার্ড দেওয়ার পাশাপাশি রশিদুল হক, সহ কয়েকজনের তাঁর যোগাযোগের তথ্য মিলেছে।
শফিকুলের মোবাইল থেকে আকবরের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য,বাংলাদেশের নম্বর, জাল ভারতীয় নোটের ছবি ও ভিডিও এবং জাল নোট সংক্রান্ত ভিডিও কলের স্ক্রিনশট উদ্ধার হয়েছে বলে তদন্তে জানা গিয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত একটি সিম পাকিস্তানেও ব্যবহৃত হয়েছিল বলে তদন্তকারীএদের দাবি। পাশাপাশি জাল নোট সংক্রান্ত একটি পুরনো মামলার সঙ্গেও তাঁর সম্ভাব্য যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও সরাসরি জাল নোটের কারবারে যুক্ত থাকার কথা তিনি অস্বীকার করেছেন।
নুর নাসিরুদ্দিন আলি
কোচবিহারের বাসিন্দা নুর নাসিরুদ্দিনও গরু পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। সেই সূত্রেই আকবর ওরফে সম্রাটের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। আকবরের কথায় নিজের পরিচয়পত্র ব্যবহার করে দুটি ভারতীয় সিম কার্ড সংগ্রহ করে বাংলাদেশের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন তিনি বলে তদন্তকারীদের দাবি।
তাঁর মোবাইল থেকে আকবরের বাংলাদেশের নম্বরের অস্তিত্ব মিলেছে। ২০১৮ সালে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের তথ্যও তদন্তে উঠে এসেছে বলে দাবি পুলিসের। আকবরের ব্যবহৃত বলে সন্দেহ করা দুটি IMEI-এর সঙ্গেও নুর নাসিরুদ্দিনের যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। ফলে ভারতীয় সিম কার্ড সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানভিত্তিক ব্যবহারের চক্রে তাঁর ভূমিকা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
রশিদুল হক
তদন্তে রশিদুল হককে সিম কার্ড ও জাল নোটের চক্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে। শফিকুলের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আকবরের পরিচয় হয় বলে জেরায় রশিদুল জানিয়েছেন।
২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে নাজিরহাট-নয়ারহাট সীমান্ত এলাকায় প্রায় ৬–৭ লক্ষ টাকার জাল নোট পাচারে যুক্ত থাকার কথা তিনি স্বীকার করেছেন বলে তদন্তকারীদের দাবি। মিঠু বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে জাল নোটের সরবরাহকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। পাশাপাশি তদন্ত বেশ কয়েকটি নাম উঠে এসেছে
তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, আকবর একবার তাঁর SBI অ্যাকাউন্টে আড়াই লক্ষ টাকা পাঠিয়েছিলেন। পরে সেই টাকা একজনের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয় বলে দাবি তদন্তকারীদের। রশিদুলের বয়ান, শফিকুলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং সিম কার্ড ও জাল নোট সংক্রান্ত ডিজিটাল তথ্য মিলিয়ে একটি সংগঠিত আন্তঃসীমান্ত চক্রের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা।
তিনজনকেই সাহেবগঞ্জ থানার ৪৪২/২৬ নম্বর মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে তাঁদের বয়ান, CDR/SDR, আর্থিক লেনদেন এবং ডিজিটাল তথ্য আরও যাচাই করা হচ্ছে।
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