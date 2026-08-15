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হামিম-রউফের এবার পাক চর সন্দেহে STF-এর জালে ৩, বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে ভয়ংকর নেটওয়ার্ক

Bengal Terrorist Suspects Arrested: বাংলায় আইএসআইয়ের নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে কাজ করছে এসটিএফ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে কোচবিহারের সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা রাশিদুল হক, উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ শফিকুল ইসলামকে, কোচবিহার তুফানগঞ্জের বাসিন্দা নুর নাসিরুদ্দিন আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 15, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:01 PM IST
হামিম-রউফের এবার পাক চর সন্দেহে STF-এর জালে ৩, বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে ভয়ংকর নেটওয়ার্ক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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