Bengal Weather Update: ভরা বসন্তে দুর্যোগের দাপট! ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ব্যাপক বৃষ্টি জেলায় জেলায়, লণ্ডভণ্ড কলকাতাও...

Bengal Weather Update: ভরা বসন্তে দুর্যোগের দাপট! ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ব্যাপক বৃষ্টি জেলায় জেলায়, লণ্ডভণ্ড কলকাতাও...
West Bengal Weather Update: নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের জোড়া প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের ১১টি জেলায় দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলছে। এর ফলে আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত কমে আবহাওয়া বেশ শীতল হতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: নিম্নচাপের জেরে ভরা বসন্তের মাঝপথে রাজ্যে হওয়া বদল। দখিনা বাতাসের দখল নিল পূবালী হওয়া। দক্ষিণবঙ্গের ১১ জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। বৃষ্টির দোসর দমকা ঝোড়ো হাওয়া। হাওয়ার গতিবেগ কোনও কোনও জেলায় পৌঁছাল ঘণ্টায় ৪৫ - ৫০ কিলোমিটারে।
নিম্নচাপের চোখরাঙানি:
উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ আগামীকালের মধ্যে শক্তি হারাবে। আপাতত এর অভিমুখ উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে। উত্তরাখন্ড এবং পশ্চিম অসম সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। দুইয়ের জেরে অস্বাভাবিক জলীয় বাষ্প বেড়েছে বঙ্গোপসাগর এবং বাংলার দক্ষিণ ভাগে। তার জেরে গতকাল ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশায় ঢেকেছিল দক্ষিণবঙ্গে। সেই জলীয় বাষ্পের জেরে মধ্যরাতের পর থেকে এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ১১ টি জেলা বৃষ্টি পেয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে:
দক্ষিণবঙ্গে আজ মঙ্গলবার প্রধানত মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে আংশিক মেঘলা আকাশ। দিনের যেকোনও সময় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। প্রায় সারাদিন দমকা পূবালী হওয়ার স্রোত। আজ গোটা দক্ষিণবঙ্গে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গতকালের তুলনায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে আসতে পারে।
উত্তরবঙ্গে:
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি। আজ পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। মূলত একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণেই এই বৃষ্টিপাত। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং জেলাতে। আগামী কয়েক দিনের তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। আগামী সাত দিন একই রকম থাকবে পারদ।
কলকাতা:
কলকাতায় গতকাল রাত ৩ টে থেকে এখনও পর্যন্ত সার্বিক বৃষ্টিপাত ৮ মিলিমিটার। এরমধ্যে আলিপুরে বৃষ্টি হয়েছে ৬ মিলিমিটার। কলকাতায় গত ৫ ঘণ্টায় হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৫ কিলোমিটার। এর জেরে একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ার খবর এসেছে। কলকাতায় গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১.২ ডিগ্রি। আজ দিনভর মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির জেরে সেই তাপমাত্রা ২৬ বা ২৭ ডিগ্রিতে নেমে আসতে পারে। একই কারণে গতকাল রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.২ থেকে আজ রাতে নেমে আসতে পারে ১৭ ডিগ্রির কাছাকাছি জায়গায়।
ভিন রাজ্যে:
আজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। আগামীকয়েক দিন এই আবহাওয়া থাকবে। চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা সঙ্গে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
