Bengal Weather Update: শীতের অদ্ভুত খেলা! এক ধাক্কায় হুড়মুড়িয়ে নামল পারদ, কাঁপছে গোটা রাজ্য...

West Bengal Weather Update: আবহাওয়ার এ কী অদ্ভুত খেলা! দুদিন আগে জানা গিয়েছিল, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী। আচমকাই সকলের চোখে ধুলো দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে গেল পারদ। এক ধাক্কায় ৬ ডিগ্রি পারদ পতন।
অয়ন ঘোষাল: শীতের অদ্ভুত খেল। পরশু দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬.৭ থেকে গতকাল নেমে গিয়েছিল ২০.৭ ডিগ্রিতে। অর্থাৎ এক দিনে পারদ পতন হয়েছে ৬ ডিগ্রি। আবার পরশু রাতের তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি। যেটা গতকাল রাতে হঠাৎ নেমে এল ১৪.৪ ডিগ্রিতে। ফলে ১১ দিন আগের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ফের স্পর্শ করে ফেলল শনিবারের রাত। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছিল মঙ্গলবার পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রায় খুব বেশি পতন নেই। তাই কিছুটা বেখেয়ালিভাবেই হুড়মুড়িয়ে নামল পারদ। হঠাৎ করেই চাঙ্গা রবিবাসরীয় শীত। কাঁপছে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্য।
উত্তরবঙ্গ:
দার্জিলিং ফের ৪ ডিগ্রি। কালিম্পং ৮ ডিগ্রি। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার তো বটেই এমনকি উত্তরের সমতল মালদহ জেলার পারদ শনিবার রাতে হঠাৎ নেমে এল ১০ থেকে ১২ ডিগ্রির ঘরে। পশ্চিমের জেলায় কোথাও কোথাও ফের রাতের পারদ নামল সিঙ্গল ডিজিটে।
খামখেয়ালি পারদ:
পারদের উত্থান পতন চলবে আগামী ৭২ ঘণ্টায়। সোম এবং মঙ্গল তুলনামূলক ভাবে পারদ সামান্য চড়বে দিনে রাতে। বড়দিনের প্রাক্কালে ফের তা কিছুটা নিম্নগামী হবে। এই বছরের বাকি দিনগুলোয় দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ থাকলেও কনকনে শীতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষ দিক পর্যন্ত।
কুয়াশার দাপট:
কুয়াশার দাপট বজায় থাকবে উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র। বিশেষত উত্তরের পার্বত্য জেলা, সমতলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, মধ্যবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমাঞ্চলের পশ্চিম বর্ধমান পুরুলিয়া এবং গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের নদীয়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ঘন কুয়াশা। কলকাতা সহ বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। যেহেতু আজ রবিবার সকালেই ঝলমলে রোদ থাকবে তাই শনিবারের মতো শীতল দিন বা দীর্ঘক্ষণ জমাট বাঁধা কুয়াশা আজ থাকবে না বলেই আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস।
প্রধানমন্ত্রীর সভায় ভিলেন কুয়াশা:
শনিবার নদিয়ার তাহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভা হওয়ার কথা ছিল। এসেও ছিলেন তিনি, কিন্তু ঘন কুয়াশার দাপটে নামতেই পারেনি চপার। প্রধানমন্ত্রীর চপার অবতরণে ভিলেন হয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। গতকাল আবহাওয়া একটু অস্বাভাবিক আচরণ করেছে। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি। শনিবার হঠাৎ করেই দিনের তাপমাত্রা নেমে এসেছে ২১ ডিগ্রির ঘরে। অর্থাৎ, মাত্র ২৪ ঘণ্টায় দিনের তাপমাত্রায় ৫ ডিগ্রি ফারাক হয়ে যায়।
ভিন রাজ্য:
কর্ণাটক, তেলঙ্গানায় শৈত্য প্রবাহ। চরম ঘন কুয়াশার লাল সতর্কতা রাজধানী দিল্লিতে। অতি ঘন কুয়াশার দাপট বিহার, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড় এবং হিমাচল প্রদেশে।
