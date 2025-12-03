Nadia News: শীতের রাতে খোলা আকাশের নীচে সদ্যোজাত! রাতভর পাহারায় দেশি কুকুরের দল....

Nadia News: শীতের রাতে খোলা আকাশের নীচে সদ্যোজাত! রাতভর পাহারায় দেশি কুকুরের দল....
Nadia News: শিশু এখন হাসপাতালে ভর্তি। অমানবিক কাণ্ড নদিয়ার নবদ্বীপে।
অনুপ দাস: শীতের রাতে একী কাণ্ড! খোলা আকাশের নীচে বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে সদ্যোজাত শিশু। রাতভর শিশুটি পাহারা দিল একদল সারমেয়। অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, নবদ্বীপের স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের চরস্বরূপগঞ্জ মধ্যপাড়ার নির্মল ভৌমিক। পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য তিনি। সোমবার ভোরে নির্মলের কাকিমা রাধা ভৌমিক দেখেন, গায়ে কোনও কাপড় নেই। বাড়ির দুটি শৌচাগারের মাঝে ফাঁকা জায়গায় শোয়ানো রয়েছে সদ্যোজাত শিশুকে! কান্নাকাটি করছে সে। রাতভর তাকে ঘিরে রেখেছিল একদল সারমেয়। এরপর বাড়ির সকলকে ডাকেন রাধা। খবর দেওয়া হয় নবদ্বীপ থানায়।
শিশুকে প্রথমে স্থানীয় মহেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিস। সেখান থেকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল। পঞ্চায়েত সদস্য নির্মল ভৌমিক জানান, 'রাত দুটো-আড়াইটা নাগাদ আমরা সবাই শিশুর কান্নার আওয়াজ পেয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম পাশের বাড়ির কোন বাচ্চা হয়তো কান্নাকাটি করছে। বাড়ির কুকুরগুলি চিত্কার করছিল। সারারাত চারটে কুকুর শিশুটিকে পাহারা দিয়েছে। তবে ওই সদ্যজাত শিশুটি কোথা থেকে এলো আমরাও খোঁজখবর করছি'। শিশুটি এখন কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে।
