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সরকারি হাসপাতালে কড়া নির্দেশ! নিয়ম ভাঙলেই 'জিরো টলারেন্স', হুঁশিয়ারি স্বাস্থ্য দফতরের

Strict Rules Mandated for Govt Hospitals: স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে জারি করা এই নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) পালনে কোনও ধরনের গাফিলতি বা অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর থেকে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তি জেলার প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 02, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:06 PM IST
সরকারি হাসপাতালে কড়া নির্দেশ! নিয়ম ভাঙলেই 'জিরো টলারেন্স', হুঁশিয়ারি স্বাস্থ্য দফতরের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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