সরকারি হাসপাতালে কড়া নির্দেশ! নিয়ম ভাঙলেই 'জিরো টলারেন্স', হুঁশিয়ারি স্বাস্থ্য দফতরের

অয়ন শর্মা: হাসপাতালগুলিতে কড়া নির্দেশ স্বাস্থ্য দফতরের। গুটখা-মোবাইলে ছবি তোলায় নিষেধাজ্ঞা, নিয়ম ভাঙলেই কড়া ব্যবস্থা। রোগীদের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা এবং হাসপাতালের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালের জন্য একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ জারি করলেন চিফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ (CMOH)।
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হাসপাতাল চত্বরে গুটখা, তামাক বা অন্য কোনও চিবোনো দ্রব্য খাওয়া এবং যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই অপরাধে ধরা পড়লে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জরিমানা-সহ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও অতিরিক্ত ভিড় রোধে ওয়ার্ডে অবাধ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা। শুধুমাত্র গুরুতর রোগীর ক্ষেত্রে সুপার বা হাসপাতাল প্রধানের বিশেষ অনুমতি থাকলেই প্রবেশ করা যাবে। এই নিয়ম কার্যকর করবেন হাসপাতালের নিরাপত্তা প্রধান ও ওয়ার্ড সিস্টার।
রোগী ও তাঁদের সঙ্গে আসা ব্যক্তিদের হাসপাতাল চত্বরে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়া হবে। রোগীর গোপনীয়তা রক্ষায় অনুমতি ছাড়া ওয়ার্ডে ছবি তোলা বা ভিডিয়ো করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিয়ম ভাঙলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিসের সহযোগিতায় উপযুক্ত আইনি ধারায় ব্যবস্থা নেবে।
অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করতে হবে। ফায়ার এক্সিট গেট সবসময় খোলা রাখতে হবে, করিডর ফাঁকা রাখতে হবে এবং নিয়মিত মক ড্রিল ও অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জামের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে।
স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) পালনে কোনও রকম গাফিলতি বা অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না। 'জিরো টলারেন্স' নীতিতেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি।
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