/রক্ত পাচার কাণ্ডে স্বাস্থ্য দফতরের কড়া দাওয়াই! সরকারি ব্লাড ব্যাংকে জারি ৪ দফার নতুন নির্দেশিকা

অয়ন শর্মা: রক্ত এবং প্লাজমা পাচারের তদন্তের মাঝে, সরকারি ব্লাড ব্যাংক গুলির জন্য কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের জয়েন্ট ডিরেক্টরের তরফ থেকে চিঠির রাজ্যের সমস্ত সরকারি ব্লাড সেন্টার গুলিকে। প্রয়োজনীয় রক্ত অথবা রক্তের উপাদান ব্লাড ব্যাংকে মজুত থাকলে বৈধ রিকুইজিশন স্লিপ দেখে অবশ্যই দিতে হবে রোগীর পরিবারকে। কোনও ধরনের হয়রানি যেন না হয়। সরকারি ব্লাড ব্যাংকের কোনও কর্মী রোগীর পরিবারের সঙ্গে যেন দুর্ব্যবহার না করে। অভিযোগ পেলেই রেয়াত নয় কাউকেই, কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনই হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ব্লাড ব্যাংক গুলির জন্য চার দফা নির্দেশিকা জারি করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর।
স্টেট ব্লাড ট্রান্স ফিউশন কাউন্সিলের জয়েন্ট ডিরেক্টরের তরফ থেকে তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে চার দফা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। সমস্ত সরকারি ব্লাড ব্যাংককে পাঠানো হল চিঠি।
১. কোনও ব্লাড সেন্টারে প্রয়োজনীয় রক্ত বা রক্তের উপাদান মজুত থাকলে বৈধ রিকুইজিশনের ভিত্তিতে তা কোনও অযথা বিলম্ব, প্রত্যাখ্যান বা হয়রানি ছাড়াই দ্রুত রোগীকে দিতে হবে।
২. প্রয়োজনীয় রক্ত বা রক্তের উপাদান কোনও নির্দিষ্ট ব্লাড সেন্টারে না থাকলে রোগী বা তাঁর পরিজনকে এক ব্লাড সেন্টার থেকে অন্য ব্লাড সেন্টারে ঘোরানো যাবে না। সংশ্লিষ্ট ব্লাড সেন্টারকে RFID সফটওয়্যারের সাহায্যে কাছাকাছি অন্যান্য ব্লাড সেন্টারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় রক্তের ব্যবস্থা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।
৩. থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব। নির্দেশিকায় বিশেষভাবে থ্যালাসেমিয়া এবং অন্যান্য নিয়মিত যে সমস্ত রোগীদের যাদের প্রতিনিয়ত রক্ত প্রয়োজন,তাদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তারা যেন রক্তের ইউনিট পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. রোগীদের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ আচরণের নির্দেশ। ব্লাড সেন্টারের সমস্ত কর্মী, বিশেষ করে কাউন্টার কর্মীদের রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ, সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরনের দুর্ব্যবহার, হয়রানি, অযথা বিলম্ব অথবা রোগী ও পরিজনদের এড়ানো সম্ভব এমন কোনও অসুবিধার সৃষ্টি হলে বিষয়টি গুরুতরভাবে দেখা হবে বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে।
স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্লাড সেন্টারের ইন-চার্জদের উপর নির্দেশগুলির কঠোরভাবে এবং অবিলম্বে বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
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