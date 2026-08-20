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রক্ত পাচার কাণ্ডে স্বাস্থ্য দফতরের কড়া দাওয়াই! সরকারি ব্লাড ব্যাংকে জারি ৪ দফার নতুন নির্দেশিকা

WB Health Department: রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলির জন্য ৪ দফা কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। রক্ত বা প্লাজমা মজুত থাকলে বৈধ স্লিপ দেখালেই দ্রুত তা দিতে হবে। থ্যালাসেমিয়া ও নিয়মিত রোগীদের রক্ত পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার থাকবে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 20, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:19 AM IST
রক্ত পাচার কাণ্ডে স্বাস্থ্য দফতরের কড়া দাওয়াই! সরকারি ব্লাড ব্যাংকে জারি ৪ দফার নতুন নির্দেশিকা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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