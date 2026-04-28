Strong Room Security: স্ট্রং রুমের বাইরে কড়া পাহারা; ৪ তারিখেই 'আসল খেলা'র রহস্যময় দাবি তৃণমূল প্রার্থীর গলায়

EVM Strong Room Malbazar: নাগরাকাটার তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর জানান, মাল কলেজের ভিতরে স্ট্রং রুমে সংরক্ষিত রয়েছে সমস্ত ইভিএম। সেই কারণেই কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ তৃণমূল। এদিকে, বুধবার পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 28, 2026, 05:06 PM IST
অরূপ বসাক: আগামীকাল, বুধবার দ্বিতীয় বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের (WB Assembly Election 2026) দ্বিতীয় দফার (WB Assembly Election Second Phase) ভোটগ্রহণ। এদিকে তার আগেই দিকে দিকে ভোট-সংক্রান্ত নানা খবর। খবর আসছে স্ট্রংরুম (Strong Room in Malbazar) নিয়েও। এবার খবর মালে। উত্তরবঙ্গের (North Bengal) মাল কলেজের ভিতরে স্ট্রং রুম। সেখানেই সংরক্ষিত সমস্ত ইভিএম। এ বিষয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ তৃণমূল। তারা বসিয়ে রেখেছে কড়া পাহারা।

৪ মে ফলাফল

আগামী ৪ মে ভোটের ফলাফল ঘোষণা। তার আগে মাল পরিমল মিত্র কলেজের বাইরে কড়া পাহারায় রয়েছেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও প্রার্থীরা। আগামীকাল বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট। আর আজ, মঙ্গলবার সকালে ওই কলেজ চত্বরে দেখা গেল নাগরাকাটার তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরকে। কেন?

'চার তারিখই আসল খেলা হবে'

নাগরাকাটার তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর জানান, মাল কলেজের ভিতরে স্ট্রং রুমে সংরক্ষিত রয়েছে সমস্ত ইভিএম। সেই কারণেই কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ তৃণমূল। প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর বলছেন, 'আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না, তাই কলেজের বাইরে ক্যামেরা বসিয়ে পাহারা দিচ্ছি। যখন-তখন যা কিছু হতে পারে'! তাঁর আরও দাবি, 'আগামী ৪ তারিখ মাল ও নাগরাকাটা-- দুই আসনেই জয় নিশ্চিত তৃণমূলের।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন।' 'চার তারিখই আসল খেলা হবে' মন্তব্য তাঁর।

বঙ্গে দ্বিতীয় দফা

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ২,৫০০ কোম্পানি CAPF, ড্রোন এবং বাইক প্যাট্রোলিংয়ের বিশাল নিরাপত্তা বলয় তৈরি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই দফায় শান্তিতে ভোট করানোর জন্য মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল বাহিনী। মোট ২৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF) মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্যের যে কোনো নির্বাচনের ইতিহাসে এটি অন্যতম বৃহত্তম মোতায়েন। পাশাপাশি কয়েক হাজার রাজ্য পুলিসকর্মীও নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন।

আকাশপথে নজরদারি এবং

স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নজরদারি চালানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। ড্রোনের মাধ্যমে উপর থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সরু গলি বা দুর্গম এলাকায় যেখানে বড় গাড়ি পৌঁছনো সম্ভব নয়, সেখানে দ্রুত চলাচলের জন্য বাইক প্যাট্রোলিং (মোটরসাইকেল বাহিনী) নামানো হয়েছে। কুইক রেসপন্স টিম (QRT) হিসেবে এরা কাজ করছে। আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলিতেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে বহিরাগতরা ঢুকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Strong Room SecurityEVM Strong Room MalbazarWest Bengal Assembly ElectionsWest Bengal assembly elections 2026West Bengal phase 2 elections2500 CAPF companiesdronesbike patrolsmassive security cover700 lanes300 cameras500 mtrs restrictions
