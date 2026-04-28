Student Death in Hostel: টয়লেটের গর্ত দিয়ে পালাতে গিয়ে হাড়হিম কাণ্ড; হাইভোল্টেজ তারে জড়াল হস্টেল পড়ুয়া

Death from Electrocution: গঙ্গারামপুরের জাহাঙ্গীরপুর এলাকার ঘটনা। ঘটনায় মৃতদেহ উদ্ধার করে বালুরঘাটে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন গঙ্গারামপুর থানার পুলিস। হস্টেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 28, 2026, 06:37 PM IST
শ্রীকান্ত ঠাকুর: ভোট-আবহে অতি দুঃখজনক ঘটনা। হস্টেল থেকে পালানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু (death from Electrocution) হল দশম শ্রেণির এক ছাত্রের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার (Dakshin Dinajpur) গঙ্গারামপুরের জাহাঙ্গিপুর এলাকার ঘটনা। ঘটনায় মৃতদেহ উদ্ধার করে বালুরঘাটে (Balurghat) ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন গঙ্গারামপুর থানার পুলিস। হস্টেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

জেমিস আলবাস্ক হোসেন

পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে ,মৃত ওই ছাত্রের নাম জেমিস আলবাস্ক হোসেন (১৫)। জাহাঙ্গীরপুরের বাগানবাড়ি ব্লুসুম একাডেমির  দশম শ্রেণির ছাত্র সে। বাবা আখতার হোসেন বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার লালচন্দ্রপুর গ্রামে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

আরও জানা গিয়েছে ,জেমিস আলবাস্ক হোসেন নামক দশম শ্রেণির ওই ছাত্র গতকাল গভীর রাত্রে বাথরুমে  গিয়েছিল। তখন বাথরুমের ছোট কোনও ফাঁকা অংশ দিয়ে হস্টেল থেকে পালানোর চেষ্টা করে সে। অসাবধানতাবশত হাই ভোল্টেজ তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের।

ময়নাতদন্ত
 
এমন ঘটনা জানতে পেরে তড়িঘড়ি গঙ্গারামপুর থানায় খবর দেন হস্টেল কর্তৃপক্ষ। খবর দেওয়া হয় ওই ছাত্রের পরিবারকে। ঘটনার খবর পেয়ে রাত্রেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন ছাত্রটির পরিবারের লোকজন ও গঙ্গারামপুর থানার পুলিস। পরে পুলিস মৃতদেহ বালুরঘাটে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। 

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

