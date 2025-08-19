Jhargram Horror: ট্রাম্পের টেক্সাস নয়, জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম! গুলিভরা পিস্তল নিয়ে স্কুলে ছাত্র! তাড়া হেডস্যার আর ইতিহাসের টিচারকে...

Jhargram Horror: ট্রাম্পের টেক্সাস নয়, জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম! গুলিভরা পিস্তল নিয়ে স্কুলে ছাত্র! তাড়া হেডস্যার আর ইতিহাসের টিচারকে...
Student Enters School with Pistol in Hand: এলাকাবাসীর দাবি, ব্লক সভাপতির ঘনিষ্ট, তাই এলাকায় দাপুটে নেতা বলে পরিচিত ওই ছাত্রের বাবা কেষ্ট দোলই। সেই বাবার নাম করেই ওই ছাত্র প্রথমে প্রধান শিক্ষককে হুমকি দেয়, পরে বাবার পিস্তল দিয়ে শিক্ষককে 'সবক শেখানোর চেষ্টা' করে!
সৌরভ চৌধুরী: ভয়ানক ঝঞ্ঝাট ঝাড়গ্রামে (Jhargram)! এ পশ্চিমবঙ্গের জেলা, না, খোদ আমেরিকা? থাপ্পড় মেরেছিলেন শিক্ষক। তাই সেই শিক্ষককে 'শাস্তি দিতে' পিস্তল নিয়ে স্কুলে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া ছাত্র (Student enters school with pistol in hand)। ভয়ংকর চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটল গোপীবল্লভপুর-২ (Gopiballavpur) নম্বর ব্লকের অন্তর্গত চোরচিতা চোরেশ্বর হাইস্কুলে (Chorchita Choreswar High School)। এলাকাবাসীর দাবি, ব্লক সভাপতির ঘনিষ্ট, তাই এলাকায় দাপুটে নেতা বলে পরিচিত ওই ছাত্রের বাবা কেষ্ট দোলই। সেই বাবার নাম করেই ওই ছাত্র প্রথমে প্রধান শিক্ষককে হুমকি দেয়, পরে বাবার পিস্তল দিয়ে শিক্ষককে 'সবক শেখানোর চেষ্টা' করে!
গুণধর
সোমবার দুপুরে ইতিহাসের ক্লাসে দুষ্টুমি করার জেরে শিক্ষকের চড় খেয়ে পিস্তল নিয়ে তাণ্ডব চালাল দশম শ্রেণির ছাত্র। সহপাঠীদের বাধায় অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন শিক্ষক। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত ছাত্র স্থানীয় এক ব্যক্তি কেষ্ট দোলইয়ের ছেলে। এর আগেও বিদ্যালয়ে নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে-- ছাত্রীদের উদ্দেশে কটূক্তি, অশালীন মন্তব্য, এমনকি স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙার মতো ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তার।
স্কুলে লোডেড ৯ এমএম
এবারের ঘটনাটি শুরু হয় দ্বিতীয় পিরিয়ডের ইতিহাস ক্লাসে। শিক্ষক পরিমল অট্টো ক্লাসে শৃঙ্খলা ফেরানোর চেষ্টা করলে অভিযুক্ত ছাত্র বারবার সহপাঠীদের বিরক্ত করতে থাকে। শেষমেশ শিক্ষক তাকে শাসন করে একটি চড় মারেন। এতে উত্তেজিত হয়ে ছাত্রটি প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ জানাতে যায়। কিন্তু প্রধান শিক্ষক বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ নীলাঞ্জন হুমকি দেয় বাবাকে ডেকে আনার। এরপর ব্যাগ নিয়ে স্কুল ছাড়ে সে। প্রায় আধঘণ্টা পরে, টিফিন পিরিয়ডে লোডেড ৯ এমএম দেশি পিস্তল, ছুরি এবং পাঞ্চ জাতীয় অস্ত্র নিয়ে স্কুল ক্যাম্পাসে ফিরে আসে অভিযুক্ত ছাত্র। সিনেমার ভিলেনের মতো শিক্ষককে লক্ষ্য করে দাপাদাপি শুরু করে সে। ইতিহাস শিক্ষককে দেখে সরাসরি তাঁকে তাড়া করে সে। সহপাঠীরা বাধা দিলে স্কুল থেকে মাত্র দেড় মিনিট দূরত্বে ওই শিক্ষকের ভাড়া বাড়িতে হামলার চেষ্টা করে সে। জানা গিয়েছে, বাড়ির দোতলায় শিক্ষক পরিমল অট্টোর স্ত্রী ও তৃতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া কন্যা উপস্থিত ছিলেন। তাদের দিকে এগিয়ে যেতেই স্থানীয় সিভিক ভলেন্টিয়াররা অভিযুক্তকে ধরে ফেলে। ঘটনার পরে ইতিহাস শিক্ষক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ওই ছাত্রকে আটক করেছে। ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
কোথা থেকে এল পিস্তল?
ছাত্রটির কাছে পিস্তল কোথা থেকে এলো খতিয়ে দেখছে পুলিস। ওটি ওই ছাত্রের বাবার পিস্তল বলে জানা গেলেও তার কিন্তু কোনো লাইসেন্স নেই বলেই জানা গিয়েছে। আপাতত ছাত্রকে আটক করে আজ, মঙ্গলবার জুভেনাইল কোর্টে তোলা হচ্ছে। অভিযুক্ত ছাত্রের বাবা কেষ্ট দোলই গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের ব্লক সভাপতির ঘনিষ্ঠ বলে দাবি এলাকাবাসীর। এলাকায় মারকুটে বলে পরিচিত সে। জেরায় পুলিস জানতে পারে, বন্দুকটি কেষ্টরই। গত ৫/৬ বছর ধরে সেটা তাঁর কাছে আছে। কোথা থেকে বন্দুক এল এবং কী প্রয়োজনে-- সেসব পুলিস খতিয়ে দেখছে। ছাত্রের বাবাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিস। তবে ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক বলে জানা গিয়েছে।
