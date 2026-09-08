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শিক্ষক দিবসের খাওয়া নিয়ে তুলকালাম! ছাত্রদের মারে রক্তাক্ত প্রধান শিক্ষক, রণক্ষেত্র জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল

Jalpaiguri Zila School: ছাত্রদের মারে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন প্রধান শিক্ষক ধর্ম চাঁদ বারুই। শিক্ষক দিবসের বিশেষ খাওয়া-দাওয়াকে কেন্দ্র করে চরম উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 08, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:46 PM IST
শিক্ষক দিবসের খাওয়া নিয়ে তুলকালাম! ছাত্রদের মারে রক্তাক্ত প্রধান শিক্ষক, রণক্ষেত্র জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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