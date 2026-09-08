/শিক্ষক দিবসের খাওয়া নিয়ে তুলকালাম! ছাত্রদের মারে রক্তাক্ত প্রধান শিক্ষক, রণক্ষেত্র জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল

প্রদ্যুৎ দাস: শিক্ষক দিবস পালনে মার প্রধান শিক্ষককেই! রক্তাক্ত প্রধান শিক্ষক। নজিরবিহীন ঘটনা বিখ্যাত জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে। শিক্ষক দিবসের খাওয়া নিয়ে উত্তাল জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল। ছাত্রদের সাথে শিক্ষকের মারপিট। রক্তাক্ত প্রধান শিক্ষক। মঙ্গলবার এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল উত্তরবঙ্গের প্রাচীন স্কুল জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল। ছাত্রদের মারে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন প্রধান শিক্ষক ধর্ম চাঁদ বারুই। ঘটনার সূত্রপাত প্রধান শিক্ষকের মার থেকেই। অভিযোগ আহত ছাত্রদের। স্কুলে মোতায়েন বিরাট পুলিসবাহিনী।
টিচার্স ডে উপলক্ষে বিশেষ খাওয়া দাওয়া চলছিল স্কুলে। কিন্তু দশম শ্রেণির ছাত্রদের সেই খাওয়া দাওয়ার আওতায় আনা হয়নি। আর তার থেকেই শুরু উত্তেজনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই রণক্ষেত্রের রূপ নেয় এই প্রাচীন স্কুল চত্বর। পুলিস এসে রক্তাক্ত প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে গেলেও পথ আটকায় ছাত্ররা। পরবর্তীতে পুলিস আহত প্রধান শিক্ষককে ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে যায়।
শিক্ষক দিবসের বিশেষ খাওয়া-দাওয়াকে কেন্দ্র করে চরম উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল। মঙ্গলবার শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে হাতাহাতির জেরে অভূতপূর্ব সংঘর্ষের সাক্ষী রইল গোটা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। ছাত্রদের পাল্টা আক্রমণে গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে নামাতে হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।
ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে টিচার্স ডে উপলক্ষে আয়োজিত একটি বিশেষ প্রীতিভোজ। জানা গিয়েছে, শিক্ষক দিবস উদযাপনের জন্য স্কুলে বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু সেই ভোজের আওতা থেকে বাদ রাখা হয় দশম শ্রেণির ছাত্রদের। নিজেদের বঞ্চিত করার কারণ জানতে চেয়ে ছাত্ররা সোচ্চার হলে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে তাদের তীব্র বাকবিতণ্ডা বাঁধে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষকের মারে কয়েকজন ছাত্র আহত হলে অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করে।
এর পরেই ঘটনার মোড় ঘুরে যায়। ক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের হামলায় মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় শতাব্দী প্রাচীন এই স্কুল চত্বর। ছাত্রদের এলোপাতাড়ি মারে রক্তাক্ত হন প্রধান শিক্ষক ধর্ম চাঁদ বারুই। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোতোয়ালি থানার বিরাট পুলিস বাহিনী। রক্তাক্ত প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময়ও বড়সড় বাধার মুখে পড়তে হয় পুলিসকে।
ক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুলিসের পথ আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পরবর্তীতে পুলিস আধিকারিকরা দীর্ঘ চেষ্টার পর ছাত্রদের বুঝিয়ে ও পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে আহত প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় শিক্ষা মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)