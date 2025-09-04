Egra School: এ কেমন শাসন! শিক্ষকের বেদম মারে অসুস্থ একাধিক পড়ুয়া, হাসপাতালে ভর্তি কমপক্ষে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Egra School:  অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার দাবি অভিভাবকদের। স্কুলের চত্বরে তুমুল বিক্ষোভ। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 4, 2025, 11:47 PM IST
কিরণ মান্না: এ কেমন শাসন!  শিক্ষকের মারে অসুস্থ হয়ে পড়ল একাধিক। অন্তত ৬ জন ভর্তি হাসপাতালে। স্কুলের অফিস রুমে ঘেরা করেন বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। তুলকালাম কাণ্ড পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এগরা-২ ব্লকের বাথুয়াড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্থিচক সুরেন্দ্র-যোগেন্দ্র উচ্চ বিদ্যাপিঠ। এই স্কুলেরই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক বিপ্লব পন্ডা। দুপুরে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস নিচ্ছিলেন তিনি। অভিযোগ, কয়েকজন পড়ুয়াদের বেধড়ক মারধর করেন ওই শিক্ষক। এতটাই  মারধর করা হয় যে, বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৬ জনকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় বলে খবর।

এদিকে এই ঘটনা কথা জানাজানি হতেই ক্ষোভে পড়েন অভিভাবকরা। স্কুলের অফিস ঘর ঘেরাও করে শুরু হয় বিক্ষোভ।  অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা। তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে স্কুলে।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
East MidnaporeEgraschoolTeacherstudentssick
