Purulia:  আবাসিক স্কুলে বিপদে ছাত্রীরা। দিনের পর দিন স্কুলে হস্টেলে গিয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে। পুলিসের দ্বারস্থ  অভিভাবকরা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 15, 2025, 08:21 PM IST
Purulia: রেহাই নেই কারও! স্কুলের হস্টেলে ছাত্রীদের রাতে পর রাত প্রধানশিক্ষকই...শেষে...

মনোরঞ্জন  মিশ্র: রেহাই নেই কারও। প্রধানশিক্ষকের লালসার শিকার ছাত্রীরা! স্কুলের হস্টেলে দিনের পর দিন চলত শ্লীলতাহানি। ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পুরুলিয়ায়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে থানায় অভিভাবকরা।

পুরুলিয়ার বোরো থানার  বড়গড়িয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রত্যন্ত এই স্কুলটি আবাসিক। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে বহু ছাত্রী। সেই হস্টেলেই  নাকি যাতায়াত ছিল প্রধানশিক্ষকের! অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি কর আসছেন প্রধানশিক্ষকই। কিন্তু ভয়ে এতদিন মুখ খোলেনি ছাত্রীরা। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর, ছাত্রীদের কান্নাকাটি করতে দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের লোকেদের। এরপর বিষয়টি জানাজানি হয়। প্রধানশিক্ষের বিরুদ্ধে বোরা থানায় অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা।

এর আগে, পুরুলিয়ার বলরামপুরে প্রাথমিক স্কুলের ক্লাস ফোরের এক পড়ুয়ার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে। বাড়ি ফিরে ঘটনাটি পরিবারের লোককে জানায় ওই ছাত্রী। এরপর স্কুলে গিয়ে অভিযুক্ত প্রধানশিক্ষককেই পাকড়াও করেন তাঁরা। স্রেফ অভিযোগ অস্বীকার করা নয়, ছাত্রীটির পরিবারের লোকদের তিনি রীতিমতো হুমকি দেন! শেষপর্যন্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। 

