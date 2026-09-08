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রায় পরিবারে কি নিভে গেল প্রদীপ? ১২ দিন ধরে শর্মিষ্ঠা নিখোঁজ থাকার পর ফেসবুক ডিপিতে শুভ্রাংশুর 'সাদা-কালো' ছবি কোন অলুক্ষণের ইঙ্গিত?

Mukul Roy daughter in law Sharmishtha Roy Bhowmik: দুর্যোগের খবর পাওয়ার পর থেকেই শর্মিষ্ঠার পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় থানা, ভবানী ভবন ও দিল্লির বিদেশ মন্ত্রকের দ্বারস্থ হন। বিপর্যয়স্থলে উদ্ধার হওয়া বেশ কিছু অজ্ঞাতপরিচয় দেহের সঙ্গে শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে পরিবারের তরফে ইতিমধ্যে ডিএনএ (DNA) নমুনাও পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 09, 2026, 12:22 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:22 AM IST
রায় পরিবারে কি নিভে গেল প্রদীপ? ১২ দিন ধরে শর্মিষ্ঠা নিখোঁজ থাকার পর ফেসবুক ডিপিতে শুভ্রাংশুর 'সাদা-কালো' ছবি কোন অলুক্ষণের ইঙ্গিত?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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