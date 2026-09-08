রায় পরিবারে কি নিভে গেল প্রদীপ? ১২ দিন ধরে শর্মিষ্ঠা নিখোঁজ থাকার পর ফেসবুক ডিপিতে শুভ্রাংশুর 'সাদা-কালো' ছবি কোন অলুক্ষণের ইঙ্গিত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে ভয়াবহ হড়পা বান ও আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার প্রায় ১২ দিন অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও হদিশ মেলেনি বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান নেতা মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের স্ত্রী শর্মিষ্ঠা রায়ের। পুলিশ, রাজ্য প্রশাসন, দিল্লির বিদেশ মন্ত্রক থেকে শুরু করে কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাস-- সর্বত্র যোগাযোগ এবং সমন্বয় বজায় রাখা সত্ত্বেও তাঁর বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য মেলেনি। সময় যত গড়াচ্ছে, শুভ্রাংশু রায়ের পরিবারের উৎকণ্ঠা ততই চরম রূপ নিচ্ছে। এই অনিশ্চয়তার মাঝেই শুভ্রাংশু তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলের ডিসপ্লে ছবি (ডিপি) বদলে সস্ত্রীক একটি বিষণ্ণ 'সাদা-কালো' ছবি দিতেই রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে গভীর দুঃসংবাদের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২১ অগস্ট হাওড়ার একটি ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে একটি দলের সঙ্গে নেপাল ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা রায়। সফর চলাকালীন নিয়মিতভাবেই স্বামী শুভ্রাংশুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখেছিলেন তিনি। গত ২৫ অগস্ট রাতেও শেষবারের মতো স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিক কথা হয় তাঁর। তবে তার পরের দিন, অর্থাৎ ২৬ অগস্ট সকাল থেকেই মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের জেরে সমগ্র নেপাল কার্যত লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে। হড়পা বানের খবর পাওয়ার পর থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাতে থাকেন শুভ্রাংশু, কিন্তু শর্মিষ্ঠার ফোন বন্ধ পাওয়া যায় এবং সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
দুর্যোগের খবর পাওয়ার পর থেকেই শর্মিষ্ঠার পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় থানা, ভবানী ভবন ও দিল্লির বিদেশ মন্ত্রকের দ্বারস্থ হন। বিপর্যয়স্থলে উদ্ধার হওয়া বেশ কিছু অজ্ঞাতপরিচয় দেহের সঙ্গে শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে পরিবারের তরফে ইতিমধ্যে ডিএনএ (DNA) নমুনাও পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। তবে সেই রিপোর্ট এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে আসেনি। এর মাঝেই সোমবার রাতে শুভ্রাংশুর সোশ্যাল মিডিয়ায় সস্ত্রীক সাদা-কালো ছবি পোস্ট করায় ঘনিষ্ঠ মহলের আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও এই ছবির মাধ্যমে কোনও অশুভ সংকেতের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে বলেই মনে করছেন অনেকেই।
এই চরম দুঃসময়ে শুভ্রাংশুর পাশে দাঁড়াতে কাঁচরাপাড়ায় তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হন তৃণমূল নেতৃত্ব। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, শান্তনু সেন এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সান্ত্বনা দেন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও উদ্বেগের। রাজ্য সরকার ও বিদেশ মন্ত্রক সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি তদারকি করছে।
জানা গিয়েছে, নেপালের রসুয়া ও সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলে যোগাযোগ পরিকাঠামো এবং মোবাইল টাওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নিখোঁজ ভারতীয়দের সন্ধান পেতে বেগ পেতে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলগুলিকে। ভারতীয় দূতাবাস ও স্থানীয় প্রশাসন নিখোঁজদের শনাক্তকরণে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে, বারো দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর শর্মিষ্ঠা রায়ের পরিণতি নিয়ে এখন কেবলই উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার প্রহর গুনছে তাঁর পরিবার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)