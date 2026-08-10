/লাশের রাজনীতি করেন মমতা, আসেননি বাবার মৃত্যুতে! বিস্ফোরক মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু

বরুণ সেনগুপ্ত: হালিশহরে পুলিসি হেফাজতে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। গত রবিবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খোদ যান মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে। কিন্তু সেখানে যাওয়া মাত্রই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরে ঘিরে তুলকালাম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তৃণমূলনেত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে কাদা ছোড়া হয়। এমনকী গাড়ি থেকে নামা মাত্রই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে ওঠে চোর স্লোগান। সব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে মৃত কর্মীর বাড়িতে পৌঁছেও হতাশার শিকার হতে হয় মমতাকে।
এই নিয়ে এবার বিস্ফোরক কথা বললেন মমতার একসময়ের ছায়া সঙ্গী মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাশের রাজনৈতি করেন, আমার বাবা যখন মারা গেলেন তিনি একবারও আসেননি। খোঁজ পর্যন্ত নেননি। এর পাশাপাশি শুভ্রাংশ ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ ভৌমিকের উপরও।
শুভ্রাংশু বলেন, 'আমার বাবা যেদিন মারা যান সেই দিন এক বারও কেউ দেখতে আসেননি। বিধানসভাতেও পর্যন্ত যাননি না। ওই কদিনের মধ্যে তিনি একবার ফোন পর্যন্ত করলেন না। অথচ মুকুল রায় ছিল তাঁর ছায়া সঙ্গী। আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল রায়ের দেহ নিয়ে রাজনৈতি করে গেলেন। তিনি নিজে এসে অন্য আর কাউকে আসতে দেননি। শুভেন্দু অধিকারী থেকে অর্জুন সিং সবাই আসতেন। আমাকে ফোনও করেছিলেন। আর পার্থ ভৌমিক সারাক্ষণ ফোন করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন জানাচ্ছিলেন।'
উল্লেখ্য, গত রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত কর্মীর বাড়ি গেলে সেখানে তাঁকে স্পষ্ট জানানো হয় যে, নেত্রীর কোনও সাহায্য তারা চান না। লোকাল প্রশাসনই তাদের বিচার এনে দেবে। আজ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হালিশহর যান। মৃত কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা দেন। তিনি স্পষ্ট পুলিসের গাফিলতির দায় উল্লেখ করেন। এবং থানার IO-কে ক্লোজ এবং তদন্তকারী অফিসারকে বরখাস্ত করেন।
এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মৃত কর্মীর স্ত্রীকে তাঁর অ্যাটেনডেন্ট হিসাবে চাকরি দেন। বারো মাস পর গ্রুপ ডি-তে তাঁকে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দেন। এরই সঙ্গে তাঁদের দুই সন্তানের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে ১০ লক্ষ টাকার চেক স্ত্রীর হাতে তুলে দেন।
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