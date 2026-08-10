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লাশের রাজনীতি করেন মমতা, আসেননি বাবার মৃত্যুতে! বিস্ফোরক মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু

Subhranshu Roy: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাশের রাজনীতি করেন। বাবার মৃত্যুর সময় একবারও তিনি আসেননি। হালিশহর কাণ্ডের আবহে বিস্ফোরক মন্তব্য মুকুল পুত্র শুভ্রাংশুর। এরই সঙ্গে তিনি তীব্র আক্রমণ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্থ ভৌমিককে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 10, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:18 PM IST
লাশের রাজনীতি করেন মমতা, আসেননি বাবার মৃত্যুতে! বিস্ফোরক মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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