Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
Bengal Weather Update: রাতারাতি বড়সড় পারদ পতন! আরও তাপমাত্রা নামার পূর্বাভাস, মাঘের শুরুতে জমিয়ে শীতের স্পেল...

West Bengal Weather Update: পারদ পতনে জবুথবু ঠাণ্ডা। মাঘের শুরুতে ফের জমিয়ে শীতের স্পেল। ফের রাতারাতি ৩ ডিগ্রি পারদ পতন গতরাতে। এক ধাক্কায় কলকাতার রাতের পারদ ১২.৪ ডিগ্রি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 12, 2026, 09:30 AM IST
অয়ন ঘোষাল: বড়সড় অধঃপতন পারদের। পাক্কা ১৯ দিন পর পরশু রাতে কলকাতার পারদ হঠাৎ ১৫ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে যায়। শীতের বিদায় নিয়ে কানাঘুষো আলোচনা শুরু হতেই ফের রাতারাতি ৩ ডিগ্রি পারদ পতন গতরাতে। ১৫.৬ থেকে এক ধাক্কায় ফের কলকাতার রাতের পারদ ১২.৪ ডিগ্রি। 

নিম্নচাপের প্রভাব:

অতি গভীর নিম্নচাপ সরাসরি পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব বিস্তার করেনি। কারণ বঙ্গভূমি থেকে তার অবস্থান ছিল ৮৩১ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু পরশু রাতে নিম্নচাপের কিছু জলীয় বাষ্প পূর্ণ মেঘের টুকরো হঠাৎ ঢুকতে শুরু করেছিল দক্ষিণবঙ্গের আকাশে। ফলে সাময়িক বাধা পেয়ে হিমেল উত্তর পশ্চিম হাওয়ার স্রোত আটকে গিয়েছিল। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ ছাড়া অন্যত্র যথারীতি কনকনে শীতে বহাল থাকলেও কলকাতা এবং লাগোয়া জেলায় পারদ বেড়েছিল অনেকটাই। সেই মেঘ পত্রপাঠ বিদায় নিতেই কাল বিকেলের পর থেকে আবার পারদ পতনের ইঙ্গিত দিয়েছিল হাওয়া অফিস। কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। 

মকর সংক্রান্তিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া?

আজ ১২ এবং কাল ১৩ জানুয়ারি মোটের ওপর দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় একই থাকার পর ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন আরও কিছুটা কমতে পারে। ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো পর্যন্ত জাঁকিয়ে শীতের আমেজ বহাল থাকবে বলেই পূর্বাভাস। 

ঘূর্ণাবর্ত:

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর গভীর নিম্নচাপটি শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। স্থলভাগে প্রবেশ করে ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর পাকিস্তান এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায় অবস্থান করছে। সঙ্গে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। 

ঘন কুয়াশা:

সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা রাজ্যে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। কিছু এলাকায় বেলা পর্যন্ত কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। বুধবার সংক্রান্তির দিন অনেকটা নামতে পারে পারদ। ফলে রাজ্যবাসীর জন্য মাঘ মাসেও জাঁকিয়ে শীতের একটা ইনিংস অপেক্ষা করছে। 

উত্তরবঙ্গ:

উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা সব জেলাতেই। উত্তরবঙ্গের ছয় জেলায় আজ ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। এই জেলাগুলিতে ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। উত্তরবঙ্গে আজ দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। শীতল দিনের পরিস্থিতি উত্তর দিনাজপুর সংলগ্ন কিছু এলাকায় ।

কলকাতা:

কলকাতায় এক রাতে ৩ ডিগ্রি পারদ পতনে ফের জুবুথুবু ঠাণ্ডার পরশ। পৌষ সংক্রান্তিতে ফের নামবে পারদ। পৌষের শেষ দিন এবং মাঘের শুরুতে ফের জমিয়ে শীতের স্পেল। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার। মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

কলকাতার তাপমাত্রা:

রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৬ থেকে নেমে ১২.৫ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২.০ থেকে বেড়ে ২৩.৯ ডিগ্রি। আজ দিনের তাপমাত্রা কমবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৭ থেকে ৯১ শতাংশ। 

ভিন রাজ্য:

তামিলনাডু, পন্ডিচেরি এবং কড়াইকালে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা তামিলনাডু, পন্ডিচেরি এবং কড়াইকালে। রাজস্থানে চরম শৈত্য প্রবাহ। শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা রাজধানী দিল্লি; পঞ্জাব, চন্ডিগড়, হরিয়ানা। ওড়িশা, হিমাচল প্রদেশেও শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
Bengal Weather Updatekolkata weather todayWest Bengal cold waveTemperature DropWinter Spell in Bengal
