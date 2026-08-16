'ওঁর সন্ন্যাস নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, হিন্দুরীতিতে আছে তো-- গার্হস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস!' মমতা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য

মৌমিতা চক্রবর্তী: গতকাল, শনিবার ছিল ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি উদযাপন করেছিলেন ১৫ অগাস্ট? করেননি বলেই খবর। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। কী বলেন তিনি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা দিবসের পালনে নেই শুনে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ন্যাস নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে! তাই হয়তো উনি সব কিছু থেকে বিরত রাখছেন নিজেকে। আমাদের হিন্দু রীতিতে আছে তো-- গার্হস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস! ওঁর এখন সেই সময় হয়েছে।'
মৃত্যু নিয়ে মন্তব্য নয়
প্রসঙ্গত সুকান্ত মজুমদার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মহত্যা নিয়েও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ষীয়ান এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নেতা! তিনি কেন এ কাজ ঘটিয়েছেন, সেটা তদন্তসাপেক্ষ। তদন্ত হওয়ার পরে প্রশাসন নিশ্চয় এ বিষয়টি সামনে আনবে। তবে মৃত্যু নিয়ে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাই না।
প্রশিক্ষণ শিবির
প্রশিক্ষণ শিবির নিয়েও কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বলেন, 'ভোটে না জিতলেও আমরা প্রশিক্ষণ শিবির করতাম। প্রশিক্ষণ শিবির বিজেপির সাংগঠনিক একটি অংশ। অন্যান্য রাজ্যে ভোট না থাকার কারণে আগেই হয়ে গিয়েছে। এ রাজ্যে নির্বাচনে জয়লাভের পর সংগঠন এবং আগামী দিনের প্রস্তুতি সম্পর্কে পাঠ দেওয়ার জন্যই আজকের প্রশিক্ষণ শিবির।'
স্বাধীনতা দিবসের পালনে নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
এর পরই আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রসঙ্গ, আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ অগাস্ট উদযাপনের বিষয়টি। এ প্রসঙ্গে সুকান্তর মন্তব্য: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ন্যাস নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, তাই হয়তো উনি সব কিছু থেকে বিরত রাখছেন নিজেকে। আমাদের হিন্দু রীতিতে আছে তো-- গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ সন্ন্যাস! ওঁর এখন সেই সময় হয়েছে।'
আশিস প্রসঙ্গে অভিষেক
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরেই সোচ্চার হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই ট্র্যাজেডিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লাগামহীন মিথ্যা অপপ্রচার এবং মিডিয়ার সীমা লঙ্ঘনের এক ভয়াবহ পরিণতি হিসেবে চিহ্নিত করেন।অভিষেক অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় বলেন, প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের এই মর্মান্তিক প্রয়াণ কোনো একক ঘটনা নয়, রাজনীতি এবং সাংবাদিকতার সীমারেখা থাকা উচিত— এই বিশ্বাসে আস্থা রাখা প্রতিটি মানুষের বিবেককে নাড়া দেওয়ার মতো এক ধাক্কা। আজীবন শিক্ষক ও প্রবীণ জনসেবক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ বহু দশক ধরে পরম সততা, মর্যাদা ও সরলতার সঙ্গেবীরভূমের সাধারণ মানুষের সেবা করে গেছেন। রামপুরহাট তো বটেই, সমগ্র বীরভূমের মানুষের কাছেই তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।
কাঠগড়ায় বিজেপি
অভিষেক তাঁর বার্তায় বিজেপি এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলে কঠোর আত্মপর্যালোচনার আহ্বান জানান। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই অপপ্রচারের তাণ্ডব চালিয়ে যেভাবে একজন প্রবীণ মানুষের চরিত্রহনন করা হয়েছে এবং জনসমক্ষে কাউকে অপরাধী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে— তা শেষ পর্যন্ত একটি তাজা জীবন কেড়ে নিল।
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