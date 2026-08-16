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'ওঁর সন্ন্যাস নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, হিন্দুরীতিতে আছে তো-- গার্হস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস!' মমতা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য

Sukanta Majumdar on Mamata Banerjee: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ন্যাস নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, তাই হয়তো উনি সব কিছু থেকে বিরত রাখছেন নিজেকে। আমাদের হিন্দু রীতিতে আছে তো-- গার্হস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস! ওঁর এখন সেই সময় হয়েছে। কে বললেন এ কথা?

Reported ByMoumita Chakrabortty Edited BySoumitra Sen
Published: Aug 16, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:06 PM IST
'ওঁর সন্ন্যাস নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, হিন্দুরীতিতে আছে তো-- গার্হস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস!' মমতা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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