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  • /জমি জালিয়াতির কোটি কোটি টাকা অভিষেকের নির্দেশেই TMCP-র অ্য়াকাউন্টে: সুমিত রায়ের বয়ানে বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় রাজনীতি

জমি জালিয়াতির কোটি কোটি টাকা অভিষেকের নির্দেশেই TMCP-র অ্য়াকাউন্টে: সুমিত রায়ের বয়ানে বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় রাজনীতি

Sumit Roy Abhishek Banerjee PA: শুধু তাই নয়, সুমিত রায়ের বয়ান উদ্ধৃত করে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তিনি সেই নগদ অর্থ ছাত্র সংগঠনের দলীয় তহবিলে জমা দিয়েছিলেন। আদালতে জমা পড়া নথিতে সুমিতের এই বক্তব্য সামনে আসতেই বিরোধীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 19, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:41 PM IST
জমি জালিয়াতির কোটি কোটি টাকা অভিষেকের নির্দেশেই TMCP-র অ্য়াকাউন্টে: সুমিত রায়ের বয়ানে বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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জমি জালিয়াতির কোটি কোটি টাকা অভিষেকের নির্দেশেই TMCP-র অ্য়াকাউন্টে: সুমিত রায়ের বয়ান
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