/জমি জালিয়াতির কোটি কোটি টাকা অভিষেকের নির্দেশেই TMCP-র অ্য়াকাউন্টে: সুমিত রায়ের বয়ানে বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় রাজনীতি

পিয়ালি মিত্র: শালবনী জমি জালিয়াতি মামলায় ধৃত সুমিত রায়ের বয়ান ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল তৈরি হয়েছে। আদালতে পেশ করা সিআইডির নথিতে সুমিত রায়ের বয়ানে উঠে এসেছে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য। শাসকদলের ছাত্র সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর ফান্ডে নগদ টাকা জমা দেওয়ার প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে জমি কেলেঙ্কারির টাকা পাওয়ার বিষয়ে পুলিসি জেরায় ভয়ংকর তথ্য দিয়েছেন ধৃত সুমিত রায়।
সিআইডির পেশ করা নথিতে দাবি করা হয়েছে, জেরায় সুমিত জানিয়েছেন যে টিএমসিপি-র পার্টি ফান্ডে জমা দেওয়ার জন্য ক্যাশিয়ার টি. ঘোষ তাঁকে নগদ অর্থ দিয়েছিলেন।
শুধু তাই নয়, সুমিত রায়ের বয়ান উদ্ধৃত করে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তিনি সেই নগদ অর্থ ছাত্র সংগঠনের দলীয় তহবিলে জমা দিয়েছিলেন। আদালতে জমা পড়া নথিতে সুমিতের এই বক্তব্য সামনে আসতেই বিরোধীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।
এদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে সরকারি জমি ভুয়ো নথি তৈরি করে অবৈধভাবে হস্তান্তর ও বিক্রির যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল, সেই প্রসঙ্গে নিজের আর্থিক লাভ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন সুমিত রায়। বয়ানে তাঁর দাবি, এই জমি দুর্নীতি বা জালিয়াতির ঘটনার মাধ্যমে তিনি নিজে কোনও প্রতারণার টাকা পাননি। জমি কারবারের কাটমানি বা আর্থিক নয়ছয়ের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ আর্থিক যোগসূত্র ছিল না, তবে টাকা দিয়েছেন পার্টিফান্ডে, বলেই জেরায় দাবি করেছেন তিনি।
তবে তদন্তকারীদের জেরার মুখে শালবনীতে তাঁর যাতায়াতের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সুমিত রায়। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, দলীয় কাজের সূত্রেই তাঁকে একাধিকবার পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী এলাকায় যেতে হয়েছিল। বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচিতে সংগঠনের কাজ তদারকি করতে সেখানে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে জমি বেহাত করার কোনও লেনদেনের সম্পর্ক নেই বলেই তদন্তকারীদের কাছে সুমিতের দাবি।
শালবনী মামলায় জমা করে চার্জশিটে সিআইডি উল্লেখ করেছিল একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট নগদে সুমিত রায় ৭ কোটি টাকা জমা করেছে। সিআইডি সূত্রের দাবি, সে টাকার উৎস প্রসঙ্গে জেরা করলে সুমিত রায় জানান ক্যাশিয়ার টি ঘোষ তাঁকে সেই টাকা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অ্যাকাউন্টে জমা করার জন্য দিয়েছিলেন।
সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে TMCP- ফান্ডে তিনি সেই টাকা জমা করেন বয়ানে দাবি সুমিতের- উল্লেখ সিআইডির ফরওয়ার্ডিং লেটারে।
গত ২ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আদালতে শালবনি জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার প্রথম চার্জশিট পেশ করে রাজ্য পুলিসের গোয়েন্দা শাখা (সিআইডি)। সুজয় হাজরা-সহ মোট ৬ জনের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট জমা পড়ে। প্রাথমিক এই চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে সুমিত রায়ের সরাসরি নাম না থাকলেও, গোটা দুর্নীতি চক্র পরিচালনা এবং আর্থিক লেনদেনে তাঁর প্রভাবশালী ভূমিকার বিস্তারিত তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণ তুলে ধরেছে সিআইডি। চার্জশিটে মোট ২০ জন সাক্ষীর বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে।
চার্জশিটে যে ২০ জনের সাক্ষ্য রয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই প্রাক্তন পিএসও (পুলিসকর্মী) এবং সুজয় হাজরার গাড়ি চালক-সহ মোট দুই চালকের জবানবন্দি। তদন্তের সময় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (BNSS) ১৮০ ধারায় তাঁদের বয়ান রেকর্ড করেন তদন্তকারীরা।
চার্জশিট অনুযায়ী, তদন্তে সংগ্রহ করা নথিপত্রে সুমিত রায় ও আরও কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছে। বয়ানে ওই দুই পুলিসকর্মী ও চালকেরা জানিয়েছেন- জমি জালিয়াতির লেনদেন থেকে আদায় হওয়া টাকার একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত সুমিত রায়ের অফিসে গিয়ে পৌঁছে দিতেন মূল অভিযুক্ত সুজয় হাজরা।
শুধু দেহরক্ষী বা চালক নন, সুমিত ও সুজয়ের এই বিপুল আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে চার্জশিটে আরও চারজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য যুক্ত করেছে সিআইডি। জমি বিক্রির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করা দুই দালাল সিআইডিকে জানিয়েছেন, জমি জালিয়াতির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের একটি বিশাল অংশ সুমিত রায়কে পৌঁছে দিতেন সুজয় হাজরা।
১৮০ বিএনএসএস ধারায় বয়ান দেওয়া দুই স্থানীয় ব্যবসায়ী তদন্তকারীদের কাছে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা একাধিকবার সুজয় ও সুমিতের মধ্যে হাতবদল ও আর্থিক লেনদেন হতে নিজেদের চোখে দেখেছেন। তবে তাঁদের দাবি, সুমিত রায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় ভয়ে ও আতঙ্কে এতদিন তাঁরা মুখ খোলার সাহস পাননি। তদন্তকারীদের ইঙ্গিত, চার্জশিটে উল্লেখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং ধৃতদের মুখোমুখি জেরার পর এই মামলায় আগামী দিনে সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে আরও কড়া আইনি পদক্ষেপ ও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।
আদালতে সিআইডির পেশ করা এই তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত কোন পথে এগোয় এবং এর সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সুমিতের এই বয়ান শাসকশিবিরের রাজনৈতিক অস্বস্তি বাড়াল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
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