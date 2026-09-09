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সুমিতের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা! একদিনেই ৭১ লক্ষ! যা মিলেছে, তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র? তাহলে? বিগ আপডেট

Abhishek Banerjee Aide Sumit Roy Case: সুমিত রায়ের আগাম জামিন মামলায় বেআইনি আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ-সহ নথি এবং জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা তথ্য মুখবন্ধ খামে কদিন আগেই সুপ্রিম কোর্টে জমা দেয় রাজ্য সরকার। সুমিত রায়ের আইনজীবী অনুপস্থিত থাকায় মামলার শুনানি দুদিন পিছিয়ে গিয়েছিল।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 09, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:15 PM IST
সুমিতের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা! একদিনেই ৭১ লক্ষ! যা মিলেছে, তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র? তাহলে? বিগ আপডেট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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