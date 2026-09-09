/সুমিতের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা! একদিনেই ৭১ লক্ষ! যা মিলেছে, তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র? তাহলে? বিগ আপডেট

রাজীব চক্রবর্তী: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শীর্ষ আদালতে জোরদার সওয়াল রাজ্যের। বেআইনিভাবে বিপুল টাকার লেনদেনের অভিযোগ সুমিতের বিরুদ্ধে। সুমিতের অ্যাকাউন্টে একদিনেই ৭১ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে। প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ১৫ কোটি টাকার। যা হিমশৈলের চূড়া মাত্র বলে মনে করছে রাজ্য পুলিস। হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিপুল অঙ্কের লেনদেনের হদিস মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে।
মুখবন্ধ খামে সুপ্রিম কোর্টে
সুমিত রায়ের আগাম জামিন মামলায় বেআইনি আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ-সহ নথি এবং জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা তথ্য মুখবন্ধ খামে সোমবারই সুপ্রিম কোর্টে জমা দেয় রাজ্য সরকার। সুমিত রায়ের আইনজীবী অনুপস্থিত থাকায় সেদিনই জানা গিয়েছিল, তাঁর মামলার শুনানি দুদিন পিছিয়ে গিয়েছে।
ফের শুনানি কবে?
সুপ্রিম কোর্টে একদিনের সময় চাইলেন সুমিত রায়ের আইনজীবী। রাজ্য পুলিসের জমা দেওয়ার তদন্ত রিপোর্ট দেখতে চাইলেন সুমিতের আইনজীবী। জবাব দেওয়ার জন্য একদিন মঞ্জুর করল শীর্ষ আদালত। আগামীকাল ফের শুনানি।
সরকারি চাকরির লোভ দেখিয়ে
প্রসঙ্গত, সরকারি চাকরির লোভ দেখিয়ে কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানায় রুজু হওয়া ভুয়ো নিয়োগ মামলায় ইতোমধ্যেই একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে সিআইডি। মামলায় জড়িয়েছে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নামও। সবথেকে বড় প্রভাবশালী নাম এখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়। ভুয়ো চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে প্রায় ৩০-৪০ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ তার এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে।
কে সুমিত রায়?
সুমিত রায় তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর দীর্ঘদিনের আপ্তসহায়ক। সুমিত রায়কে কেন্দ্র করে বাংলায় রাজনৈতিক ও আইনি মহলে তোলপাড় চলেছে সাম্প্রতিক অতীতে। রাজ্যে কয়লা পাচার থেকে শুরু করে নিয়োগ দুর্নীতি--একাধিক ইস্যুতে তাঁর নাম জড়িয়েছে। এ বিষয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (CBI) অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সময়ে শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠদের তলব করা হয়েছে। অতীতেও কয়লা পাচার কাণ্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে সুমিত রায়ের নাম চর্চায় এসেছিল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফ থেকে ডাকাও হয়েছিল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই বিভিন্ন স্তরে তদন্তের গতি বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি।
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