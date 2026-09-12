/সব বলতে রাজি সুমিত? কাদের নাম নিতে চান অভিষেকের পিএ? CID-র বিস্ফোরক দাবি

পিয়ালী মিত্র: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়কে ৮ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সিআইডি-র হাতে গ্রেফতার হন সুমিত। তদন্তকারীদের দাবি, গ্রেফতারির পর সুমিত অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন। তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন।
আদালতে সিআইডি বিস্ফোরক নথি পেশ করেছে। সিআইডি জানিয়েছে, গ্রেফতারের পরই সুমিত রায়কে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)-র ১৮০ ধারায় তাঁর বয়ানও রেকর্ড করেছে তদন্তকারী সংস্থা। সিআইডির দাবি, জেরায় সুমিত শুধু নিজের অপরাধ স্বীকারই করেননি, বরং এই কর্মকাণ্ডের পেছনে একটি বড়সড় চক্র বা র্যাকেট সক্রিয় রয়েছে বলেও জানিয়েছেন।
তদন্তকারীদের আরও দাবি, এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত পুরো নেটওয়ার্কের পর্দাফাঁস করতে সুমিত সাহায্য করতে প্রস্তুত। চক্রের অন্য সহযোগী ও সদস্যদের তিনি শনাক্ত করতে পারবেন বলেও জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি অবৈধ আর্থিক লেনদেনের উৎস বা 'মানি ট্রেল' খুঁজে বের করা এবং জালিয়াতিতে ব্যবহৃত ভুয়ো নথি ও বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধারেও তিনি তদন্তকারীদের পথ দেখাবেন বলে আদালতে জানিয়েছে সিআইডি। সিআইডির এই বক্তব্যে স্পষ্ট, সুমিতের সূত্র ধরে আগামী দিনে আরও বহু প্রভাবশালী নাম সামনে আসতে পারে।
গত শুক্রবার আদালতে শুনানির সময় সরকারি আইনজীবী সুমিতের আট দিনের পুলিসি হেফাজতের জোরাল আবেদন জানান। তিনি আদালতকে মনে করিয়ে দেন, ডেবরা থানার একটি পুরনো মামলাতেও সুমিতের নাম জড়িয়েছিল। সেই মামলায় তিনি কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছিলেন। তবে বর্তমান মামলায় হাইকোর্ট কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেয়নি। এরপর তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে সাময়িক স্বস্তি পেলেও শুনানির আগের দিনই শীর্ষ আদালত সেই রক্ষাকবচ তুলে নেয়। ফলে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা জরুরি।
অন্যদিকে, শুনানিতে সুমিত রায়ের আইনজীবীরা তাঁর জামিনের আবেদন করেননি। তবে মক্কেলের শারীরিক অসুস্থতার বিষয়টি আদালতের নজরে আনেন তাঁরা। আইনজীবীরা জানান, সুমিত ‘স্লিপ অ্যাপনিয়া’ বা ঘুমের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত জটিল সমস্যায় ভুগছেন। রাতে ঘুমের জন্য তাঁর বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাই হেফাজতে থাকাকালীন সেই যন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানান তাঁরা। পাশাপাশি পুলিসি হেফাজতের দিনগুলিতে আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়ারও আর্জি জানানো হয়। সব পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে আদালত সুমিতকে ৮ দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।
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