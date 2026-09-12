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সব বলতে রাজি সুমিত? কাদের নাম নিতে চান অভিষেকের পিএ? CID-র বিস্ফোরক দাবি

Abhishek Banerjee PA Sumit Roy: গ্রেফতারের পরই অভিযুক্ত সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সুমিত রায় অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি CID-এর। এমনকী এই অপরাধের পিছনে একটি বড়সড় চক্র বা র‍্যাকেট রয়েছে বলে সুমিত জানিয়েছেন, দাবি তদন্তকারীদের। ওই চক্রের অন্যান্য সহযোগী ও সদস্যদের তিনি শনাক্ত করতে পারবেন বলে CID-এর দাবি।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 12, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:22 AM IST
সব বলতে রাজি সুমিত? কাদের নাম নিতে চান অভিষেকের পিএ? CID-র বিস্ফোরক দাবি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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