English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Summer Vacation Updates: গরমের ছুটিতে বড় বদল? ছুটি কমবে, হবে অনলাইন ক্লাসও? দেখে নিন কবে পড়ছে ছুটি, কতদিনের ভেকেশন

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 1, 2026, 12:25 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রচণ্ড দাবদাহের (Killer Heatwave) কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি (Summer Vacation Updates) ঘোষণা করা হয়েছে। কোথাও পড়ে গিয়েছে, কোথাও পড়বে। কিন্তু এর মধ্যে আবার ছুটিতে বদলের (School Holidays change) কথাও শোনা যাচ্ছে। কেন? ১ মে স্কুল বন্ধই থাকে। তবে মে মাসেই স্কুল ছুটি পড়ে। মূলত দাবদাহের কারণেই বন্ধ হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এবার কী হবে?

Add Zee News as a Preferred Source

দাবদাহ ও গরমের ছুটি

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি এবং রাজস্থান) মে মাসের শুরু থেকেই তীব্র দাবদাহ দেখা দেয়। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারগুলি সাধারণত মে মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই স্কুলগুলোতে গরমের ছুটি ঘোষণা করে।

রাজ্যভিত্তিক সম্ভাব্য তালিকা

পশ্চিমবঙ্গ: গত কয়েক বছরের প্রবণতা অনুযায়ী, মে মাসের শুরুতেই স্কুলগুলোতে গরমের ছুটি শুরু হয়ে যায়। তাপপ্রবাহ বাড়লে এই ছুটি দীর্ঘায়িত হতে পারে।

দিল্লি ও এনসিআর: সাধারণত মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত স্কুল বন্ধ থাকে।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহার: মে মাসের ২০ তারিখের পর থেকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দক্ষিণ ভারত: কেরালা বা তামিলনাড়ুতে গরমের ছুটি এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের শুরু থেকেই শুরু হয়ে যায়।

সরকারি নির্দেশিকা ও সতর্কতা

আবহাওয়া দপ্তর (IMD) যদি কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় 'রেড' বা 'অরেঞ্জ' অ্যালার্ট জারি করে, তবে সেই নির্দিষ্ট জেলাগুলোতে স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা বা স্কুলের সময় পরিবর্তন (সকাল সকাল স্কুল শুরু করা) করার নির্দেশ দেয় শিক্ষা দপ্তর।

সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে গরমের ছুটি?

এদিকে শোনা যাচ্ছিল যে, একদল শিক্ষক বিপুল সিলেবাস ও দীর্ঘ গরমের ছুটির কথা মাথায় রেখে শিক্ষা দফতরের কাছে অনলাইন ক্লাস আয়োজনের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি, গরমের ছুটি বড্ডই প্রলম্বিত। অত প্রয়োজন পড়ে না। দাবদাহে যদি স্কুলে না-ও আসা যায়, সে ক্ষেত্রে পড়ুয়ারা বাড়িতে বসে তো পড়তেই পারে। তবে কি এবারই সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে গরমের ছুটি? শুরু হবে অনলাইন ক্লাস?  

পর্যালোচনা 

এ কথা ঠিক যে, তীব্র গরমের হাত থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে সরকার এবং শিক্ষা দফতর ছুটির ক্যালেন্ডার পুনরায় পর্যালোচনা করছে। অনেক রাজ্যে নির্ধারিত সময়ের আগেই ছুটি শুরু হতে পারে অথবা ক্লাস অনলাইনে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।

(দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট রাজ্যের সঠিক ছুটির তারিখ জানতে স্থানীয় শিক্ষা দপ্তরের নোটিশ বা সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
summer vacation changeSchool Holidays changeonline class in vacationrethink summer vacation timingsummer vacations in Bengalsummer vacation Schedulessummer heatগরমের ছুটিস্কুল বন্ধ
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

