Summer Vacation Updates: গরমের ছুটিতে বড় বদল? ছুটি কমবে, হবে অনলাইন ক্লাসও? দেখে নিন কবে পড়ছে ছুটি, কতদিনের ভেকেশন
School Summer Vacation Holidays News: প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কোথাও পড়ে গিয়েছে, কোথাও পড়বে। কিন্তু এর মধ্যে আবার ছুটিতে বদলের কথাও শোনা যাচ্ছে। কেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রচণ্ড দাবদাহের (Killer Heatwave) কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি (Summer Vacation Updates) ঘোষণা করা হয়েছে। কোথাও পড়ে গিয়েছে, কোথাও পড়বে। কিন্তু এর মধ্যে আবার ছুটিতে বদলের (School Holidays change) কথাও শোনা যাচ্ছে। কেন? ১ মে স্কুল বন্ধই থাকে। তবে মে মাসেই স্কুল ছুটি পড়ে। মূলত দাবদাহের কারণেই বন্ধ হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এবার কী হবে?
আরও পড়ুন: Bengal Weather: বাংলার ঘাড়ে ফের লাফিয়ে পড়বে ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টিবজ্রপাতময় ধ্বংসদিন; ৪ মে ভাসবে রাজ্য? আবহাওয়ার ভয়ংকর আপডেট
দাবদাহ ও গরমের ছুটি
ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি এবং রাজস্থান) মে মাসের শুরু থেকেই তীব্র দাবদাহ দেখা দেয়। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারগুলি সাধারণত মে মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই স্কুলগুলোতে গরমের ছুটি ঘোষণা করে।
রাজ্যভিত্তিক সম্ভাব্য তালিকা
পশ্চিমবঙ্গ: গত কয়েক বছরের প্রবণতা অনুযায়ী, মে মাসের শুরুতেই স্কুলগুলোতে গরমের ছুটি শুরু হয়ে যায়। তাপপ্রবাহ বাড়লে এই ছুটি দীর্ঘায়িত হতে পারে।
দিল্লি ও এনসিআর: সাধারণত মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত স্কুল বন্ধ থাকে।
উত্তরপ্রদেশ ও বিহার: মে মাসের ২০ তারিখের পর থেকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
দক্ষিণ ভারত: কেরালা বা তামিলনাড়ুতে গরমের ছুটি এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের শুরু থেকেই শুরু হয়ে যায়।
সরকারি নির্দেশিকা ও সতর্কতা
আবহাওয়া দপ্তর (IMD) যদি কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় 'রেড' বা 'অরেঞ্জ' অ্যালার্ট জারি করে, তবে সেই নির্দিষ্ট জেলাগুলোতে স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা বা স্কুলের সময় পরিবর্তন (সকাল সকাল স্কুল শুরু করা) করার নির্দেশ দেয় শিক্ষা দপ্তর।
আরও পড়ুন: LPG Price BIG Hike: ভোট মিটতেই বিশাল লাফ সিলিন্ডারের দামে; এক ধাক্কায় বাড়ল প্রায় ১০০০ টাকা, অগ্নিমূল্যে অগ্নিকাণ্ড
সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে গরমের ছুটি?
এদিকে শোনা যাচ্ছিল যে, একদল শিক্ষক বিপুল সিলেবাস ও দীর্ঘ গরমের ছুটির কথা মাথায় রেখে শিক্ষা দফতরের কাছে অনলাইন ক্লাস আয়োজনের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি, গরমের ছুটি বড্ডই প্রলম্বিত। অত প্রয়োজন পড়ে না। দাবদাহে যদি স্কুলে না-ও আসা যায়, সে ক্ষেত্রে পড়ুয়ারা বাড়িতে বসে তো পড়তেই পারে। তবে কি এবারই সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে গরমের ছুটি? শুরু হবে অনলাইন ক্লাস?
পর্যালোচনা
এ কথা ঠিক যে, তীব্র গরমের হাত থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে সরকার এবং শিক্ষা দফতর ছুটির ক্যালেন্ডার পুনরায় পর্যালোচনা করছে। অনেক রাজ্যে নির্ধারিত সময়ের আগেই ছুটি শুরু হতে পারে অথবা ক্লাস অনলাইনে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।
(দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট রাজ্যের সঠিক ছুটির তারিখ জানতে স্থানীয় শিক্ষা দপ্তরের নোটিশ বা সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।)
