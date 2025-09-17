Durga Puja 2025: পুজোর শেষে হবে কার্নিভ্যাল, মথুরাপুরের কাশীনগরে সেই জায়গায় প্রশাসনের আধিকারিকরা

Durga Puja 2025: পুজোর শেষে হবে কার্নিভ্যাল, মথুরাপুরের কাশীনগরে সেই জায়গায় প্রশাসনের আধিকারিকরা
Durga Puja 2025: সুন্দরবন পুলিস জেলার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের পুজো কার্নিভালে ২৫ টি পুজো অংশগ্রহণ করবে। তার মধ্যে দ্বীপ অঞ্চলের পূজা আছে বেশ কয়েকটি
নকিব উদ্দিন গাজী: দূর্গা পূজার বিসর্জনের পর কলকাতা শুরু হয়েছিল পুজো কার্নিভাল। কলকাতার সেই পুজো কার্নিভালকে জেলাস্তরে নিয়ে এসেছেন প্রশাসন। এবারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা তিনটি জায়গাতে পুজো কার্নিভাল হবে। এগুলি হল মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্র, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র ও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন পুলিস জেলার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের দূর্গা পূজার কার্নিভাল হবে কাশীনগরে। তার প্রথম পর্যায়ে প্রশাসনের আধিকারিক সুন্দরবন পুলিস জেলার পুলিস প্রশাসন ঘুরে দেখেন।
মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক, রায়দিঘী বিধানসভার বিধায়ক ও সুন্দরবন পুলিস জেলার পুলিস আধিকারিকরা কাশিনগর এলাকায় ঘুরে দেখেন এবং কী কী ব্যবস্থা থাকছে, কোথায় কী থাকবে সেগুলোকে চক আউট করেন।
সুন্দরবন পুলিস জেলার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের পুজো কার্নিভালে ২৫ টি পুজো অংশগ্রহণ করবে। তার মধ্যে দ্বীপ অঞ্চলের পূজা আছে বেশ কয়েকটি। গঙ্গাসাগরের এবং কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘি, মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, মগরাহাট সাতটি বিধানসভার থেকে এই ২৫ টি পুজো কমিটি তাদের প্রতিমা নিয়ে কার্নিভাল অংশগ্রহণ করবে বলে জানা যাচ্ছে।
অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পুজো কমিটিদের এক লক্ষ দশ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সুন্দরবন পুলিস জেলার কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত পথের সাথী ৭২ টি পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার চেক তুলে দিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার। উপস্থিত ছিলেন কুলপি থানার ওসি, সুন্দরবন পুলিশ জেলার এডিশনাল এসপি, কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, কুলপির বিডিও সৌরভ গুপ্তা ও শিক্ষার কর্মধক্ষ্য সুপ্রিয় হালদার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
