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'বিকশিত ভারত' প্রবন্ধে বাজিমাত সুন্দরবনের সেলিমার! লালকেল্লায় আমন্ত্রণ দিনমজুরের মেয়ের, কিন্তু যাওয়ার খরচ জোগাবে কে?

'বিকশিত ভারত' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হয়ে ১৫ আগস্ট দিল্লির লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছেন সুন্দরবনের বাসন্তীর নবম শ্রেণির ছাত্রী সেলিমা মোল্লা। কিন্তু দিনমজুর বাবার পক্ষে যাতায়াতের খরচ জোগানো অসম্ভব হওয়ায়, এই বিরল সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে দরিদ্র পরিবারের এই মেধাবী ছাত্রী।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 13, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:09 PM IST
'বিকশিত ভারত' প্রবন্ধে বাজিমাত সুন্দরবনের সেলিমার! লালকেল্লায় আমন্ত্রণ দিনমজুরের মেয়ের, কিন্তু যাওয়ার খরচ জোগাবে কে?
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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