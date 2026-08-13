'বিকশিত ভারত' প্রবন্ধে বাজিমাত সুন্দরবনের সেলিমার! লালকেল্লায় আমন্ত্রণ দিনমজুরের মেয়ের, কিন্তু যাওয়ার খরচ জোগাবে কে?

প্রসেনজিত্ সর্দার: জল-জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের এক সাধারণ ঘরের মেয়ে সেলিমা মোল্লা। নিজের মেধা দিয়ে সারা দেশকে তাক লাগিয়ে দিলেও অভাবের তাড়নায় এখন তার চোখে জল। আগামী ১৫ আগস্ট দিল্লির লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেলেও, দরিদ্র পরিবারের পক্ষে যাতায়াতের খরচ জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সেলিমার লড়াই ও সাফল্যের গল্প
বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রামের ফুলমালঞ্চ ঋতু ভকত উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী সেলিমা। তার বাবা সেলিম মোল্লা একজন দিনমজুর এবং মা রেহেনা বেগম গৃহবধূ। দুই বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে সেলিমা সবার বড়। চরম অভাবের সংসারেও পড়াশোনায় দারুণ মেধাবী সেলিমা। বাড়ি থেকে প্রতিদিন ৩০ মিনিট সাইকেল চালিয়ে সে স্কুলে যাতায়াত করে। তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ইংরেজি। সম্প্রতি ভারত সরকারের উদ্যোগে ‘বিকশিত ভারত’ বিষয়ে একটি অনলাইন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। দেশজুড়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জমা দেওয়া লেখার মধ্য থেকে সুন্দরবনের এই ছাত্রীর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধটি নির্বাচিত হয়। প্রবন্ধ মনোনীত হওয়াই শুধু নয়, আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে দিল্লির লালকেল্লায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণপত্র এসেছে তার কাছে। এই খবরে গোটা বাসন্তীজুড়ে খুশির হাওয়া বইছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অম্বরীশ কুমার দত্ত সেলিমার এই সাফল্যে অত্যন্ত গর্বিত।
আনন্দের মাঝেও গভীর দুশ্চিন্তা
দিল্লিতে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই সেলিমার পরিবারে আনন্দের বদলে নেমে এসেছে চরম দুশ্চিন্তা। দিন আনা দিন খাওয়া দরিদ্র পরিবারের পক্ষে দিল্লিতে যাওয়ার মতো বিপুল খরচ বহন করা অসম্ভব। কান্নায় ভেঙে পড়ে সেলিমা জানিয়েছে, সরকারিভাবে যদি যাতায়াতের খরচ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়, তবেই তার পক্ষে লালকেল্লায় যাওয়া সম্ভব হবে। নচেত এই বিরাট সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এখন দেখার বিষয়, সুন্দরবনের এই হতদরিদ্র মেধাবী ছাত্রীর স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ নেয় কি না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)