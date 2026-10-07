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লক্ষ্মীর ভাঁড়ের ১,০০০ কয়েনেই প্রাণ পেল মা দুর্গা! তাক লাগাল সুন্দরবনের শুভশ্রী

Durga Puja 2026: বাড়িতে জমানো লক্ষ্মীর ভাঁড়ের ৫,১২০ টাকা ভেঙে প্রায় ১,০০০টি কয়েন বা খুচরো পয়সা পায় অষ্টম শ্রেণির শুভশ্রী। তাই দিয়েই ৩ ফুট বাই আড়াই ফুটের দুর্গার মুখ তৈরি করে সে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 07, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 06:50 PM IST
লক্ষ্মীর ভাঁড়ের ১,০০০ কয়েনেই প্রাণ পেল মা দুর্গা! তাক লাগাল সুন্দরবনের শুভশ্রী
Image Credit: শুভশ্রীর হাতে তৈরি কয়েন-দুর্গা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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