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স্কুলে পড়তে পড়তেই বিয়ের পিঁড়িতে! পরিবারের চোখরাঙানি রুখে 'কন্যারত্ন' পেল সুন্দরবনের দুই ছাত্রী

Sundarban Kanyaratna Award: সুন্দরবনের দুই স্কুলছাত্রী, সুস্মিতা সাঁফুই ও হাবিবা মোল্লা। পরিবারের চাপে তাদের বাল্যবিবাহের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু তারা দমে না গিয়ে সাহস দেখিয়ে এই বিয়ের প্রতিবাদ করে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও প্রশাসনের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়ে বন্ধ হয়। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 15, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:19 AM IST
স্কুলে পড়তে পড়তেই বিয়ের পিঁড়িতে! পরিবারের চোখরাঙানি রুখে 'কন্যারত্ন' পেল সুন্দরবনের দুই ছাত্রী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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