Sundarbans New District: 'সুন্দরবন আলাদা জেলা হবে'; মিনাখাঁ থেকে বড় ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

Sundarbans As New District In Bengal: মিনাখাঁর হাড়োয়ার জনসভায় দলীয় প্রার্থী উষারানি মণ্ডলের সমর্থনে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে সুন্দরবনকে আলাদা জেলা তৈরি করার কথা ঘোষণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন সুন্দরবন-সংক্রান্ত আরও জরুরি সব কথা। কী কী বললেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 9, 2026, 04:26 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুন্দরবন (Sundarbans) আলাদা জেলা হবে-- বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee)। 'সুন্দরবনকে আলাদা জেলা তৈরি করা হবে, সাতটা নতুন জেলার মধ্যে সুন্দরবন থাকবে', মিনাখাঁর হাড়োয়া সার্কাস ময়দানের জনসভায় দলীয় প্রার্থী উষারানি মণ্ডলের সমর্থনে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে সুন্দরবনকে আলাদা জেলা (Sundarbans as a new district of state) করার কথা ঘোষণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)।

সুন্দরবন জেলা

ঠিক কী বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী? তিনি বলেন, যাতে এখানে সব কিছু সামনে পান সেই ব্যবস্থা করা হবে। যাতে দূরে যেতে না হয় তেমন চিন্তা করা হচ্ছে। এখানে মহিলা থানা হয়েছে, SNCU আছে, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব হয়েছে। একদিকে কুমির, অন্য দিকে বাঘের সঙ্গে লড়াই এখানে সাধারণ মানুষের। তাই সুন্দরবন নিয়ে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। সুন্দরবনকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমরা ৫ কোটি ম্যানগ্রোভ লাগিয়েছি। প্রতি বছর বন্যা হলে সুন্দরবন জেলায় আসি। সুন্দরবন ইউনেস্কো হেরিটেজ। তাই এটা রক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি। 

ইলিশে স্বনির্ভর এবং

সুন্দরবন অঞ্চলকে ক্রমশ আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার একটা প্ল্যানও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেন সেখানে। তিনি বলেন, 'ইলিশের জন্য ২০১৩ সালে ডায়মন্ড হারবারে রিসার্চ সেন্টার করেছিলাম। মাছের ডিম আমরা নিজেরা তৈরি করি, যা আগে হায়দরাবাদ থেকে আসত। চুনোপুঁটি সংরক্ষণ করি। হায়দরাবাদ থেকে যাতে মাছ কিনে না খেতে হয়। এখন অনেক ইলিশও বাংলায় জন্মায়। আগে মাছের জন্য হায়দরাবাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত।'

SIR-প্রসঙ্গে

এর পরেই অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গান্তরে যান। তিনি SIR-প্রসঙ্গে ঢুকে পড়েন। SIR-প্রসঙ্গে কমিশনকে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৯০ লক্ষের নাম বাদ দিয়েছ, মনে রেখো, তাতেও আমরা জিতব। গণতন্ত্রকে চৈত্র মাসের সেলের মতো বিক্রি করে দিয়েছে বিজেপি। এভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইটস রিঅ্যাকশন। ৩২ লক্ষ নাম তুলেছে। সবার নাম তোলার ব্যবস্থা আমরা করব। নাম কেন বাদ দিয়েছে জানেন? এরপর এনআরসি করবে। আমি থাকতে বাংলায় এনআরসি করতে দেব না। বিজেপি বলে, বাংলা দখল করবে। আমি বলি ঘেঁচু করবে। লড়ব, করব, জিতব। যতই করো চক্রান্ত, সব হবে ব্যর্থ। মানুষকে রক্ষা করতে হবে। বাংলা জিতে দিল্লি দখল করব। দিল্লি থেকে এদের না সরালে মানুষ বাঁচবে না। 

'ওদের ধর্ম বিষক্রিয়া'

বিজেপি তোপ দেগে এর পর মমতা বলেন, 'ওদের ধর্ম বিষক্রিয়া। ওদের মাথা বিষবৃক্ষে ভরা। ওখানে দু'মুখো সাপ জন্মায়। কেউটে, গোখরোকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না। জেনে রাখবেন, কোটি কোটি টাকা দিয়ে প্রচার চলছে। একটা ভোট যদি বিজেপিকে দিয়েছেন, তাহলে জানবেন, ভুল জায়গায় দিয়েছেন, তাহলে আপনার অস্তিত্ব, ঠিকানা, সম্মান, জাতি, বর্ণ, বাংলা চলে যাবে। বর্ডার এরিয়াতে অনেক ফোর্স আসছে। বিজেপি শেখাচ্ছে, যাতে কেউ ভোট দিতে না পারেন, তাঁদের আটকে দাও। বর্ডার কাদের? বহিরাগতদের থেকে সাবধান। ইভিএম মেশিন খারাপ হয়ে গেলে সেই মেশিনে ভোট দেবেন না।

আরও নতুন ছয়

প্রসঙ্গত, সুন্দরবন ছাড়াও আরও ছটি নতুন জেলা পেতে চলেছে রাজ্য। সুন্দরবন ছাড়াও জেলা ঘোষিত হবে কান্দি, বহরমপুর, বিষ্ণুপুর, রানাঘাট, ইছামতী এবং বসিরহাট। এই মুহূর্তে বাংলায় মোট ২৩টি জেলা আছে। আরও ৭টি নতুন জেলা হবে বাংলায় মোট জেলার সংখ্যা দাঁড়াবে ৩০।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

