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প্রাসাদোপম বাড়ি, অঢেল সম্পত্তি, বিপুল ক্ষমতা, ভয়ংকর অত্যাচারী! অভিষেকঘনিষ্ঠ কে এই ত্রাস ঝোড়ো ঢালী?

Who is Sunderban's Jhoro Dhali?: সুন্দরবনের দ্বিতীয় শেখ শাহাজান হয়ে উঠেছিলেন গোসাবা ব্লকের পাঠানখালি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এই সুবিদালী ঢালী ওরফে ঝোড়ো ঢালী। পাঠানখালি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং গোসাবা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি ঝোড়ো ঢালী এক সাক্ষাৎ ত্রাস!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 26, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:55 PM IST
প্রাসাদোপম বাড়ি, অঢেল সম্পত্তি, বিপুল ক্ষমতা, ভয়ংকর অত্যাচারী! অভিষেকঘনিষ্ঠ কে এই ত্রাস ঝোড়ো ঢালী?
Image Credit: যত্রতত্র জমিদখল, কাটমানি খাওয়া, সাধারণের উপর অত্যাচার! &#039;গুণে&#039;র শেষ নেই!Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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