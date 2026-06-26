/প্রাসাদোপম বাড়ি, অঢেল সম্পত্তি, বিপুল ক্ষমতা, ভয়ংকর অত্যাচারী! অভিষেকঘনিষ্ঠ কে এই ত্রাস ঝোড়ো ঢালী?

প্রসেনজিৎ সর্দার: তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা হলেই কি রাতারাতি কোটি টাকার রাজপ্রাসাদ তৈরি করা সম্ভব? এই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লক জুড়ে। আর এখন সুন্দরবনের দ্বিতীয় শেখ শাহাজান হয়ে উঠেছিল গোসাবা ব্লকের পাঠানখালি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুবিদালী ঢালী ওরফে ঝোড়ো ঢালী। পাঠানখালি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং গোসাবা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি ঝোড়ো ঢালী।
চোখ ধাঁধানো বিপুল সাম্রাজ্য
গোসোবা ব্লক জুড়ে তাঁর বিপুল সাম্রাজ্য। চোখ ধাঁধানো একের পর এক বাড়ি। সম্পত্তির বহর দেখে চক্ষু চড়কগাছ সাধারণ মানুষের। এলাকার সাধারণ মানুষ ও বিজেপি নেতৃত্বেদের অভিযোগ, গরিবের উপরে প্রচুর অত্যাচার করেছেন এই তৃণমূল নেতা। জোর করে কাটমানি নেওয়া জমি দখল-সহ একাধিক অভিযোগ এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এই তৃণমূল নেতার ভয়ে সাধারণ মানুষ মুখ খুলতে পারত না তৃণমূলের জামানায়। এলাকায় তিনি কাটমানি ও দুর্নীতিবাজ নেতা হিসেবেই পরিচিত।
বিজেপি নেতাদের অভিযোগ
বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, বিশাল মাছের ভেড়ি রয়েছে এই তৃণমূল নেতার। বিলাসবহুল রাজকীয় বাড়ি রয়েছে। সব থেকে বড় ব্যাপার, গোসাবার পাঠানখালি বাজারে একটি প্রাসাদোপম পার্টি অফিস রয়েছে এই নেতার। জাঁকজমকে ভরা এই পার্টি অফিস, রয়েছে এসিও। এই তৃণমূল নেতার একাধিক রানি রয়েছে। তার একাধিক স্ত্রী রয়েছে এমনটাই স্থানীয় সূত্রের খবর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবি রয়েছে এই তৃণমূল নেতার। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই পাঠানখালি এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালানোর মূল কারিগর এই তৃণমূল নেতা। সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার ঘরবাড়ি ভাঙচুর বিজেপি কর্মীদের ঘর ছাড়া করার অভিযোগ রয়েছে এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছে তৃণমূল নেতা।
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