Bengal Weather Update: মেঘের কোলে রোদ বেশিদিন হাসবে না! তবে শুক্র থেকেই হাওয়া বদল, সাগরে তৈরি নবম নিম্নচাপ...

West Bengal Weather Update: তীব্র ভাদ্র মাসের রোদ কলকাতায়। বেশিরভাগ সময় রোদ ঝলমলে শরতের আকাশ। তবে শুক্রবার থেকেই হাওয়া বদল। উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এই মরশুমের নবম নিম্নচাপ তৈরি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 26, 2025, 09:08 AM IST
Bengal Weather Update: মেঘের কোলে রোদ হাসছে! তবে শুক্র থেকেই হাওয়া বদল, সাগরে তৈরি নবম নিম্নচাপ...

অয়ন ঘোষাল: বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি প্রায় নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ সময় রোদ ঝলমলে শরতের আকাশ। চিরাচরিত শরতের পেঁজা তুলোর মতো মেঘ শহরের আকাশে। 

নবম নিম্নচাপ:
শুক্রবার থেকে হাওয়া বদল। আবার বৃষ্টির স্পেল উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে। মৌসুমী অক্ষরেখা বাংলার ওপর দিয়ে বিস্তৃত। উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এই মরশুমের নবম নিম্নচাপ তৈরি হল। পশ্চিমবঙ্গের স্থলভাগে এর সামান্য প্রভাব। জলভাগ উত্তাল হবে। তাই আজ মঙ্গল ও কাল বুধবার বাংলা ও উড়িষ্যার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে মানা।

আবহাওয়ার পরিবর্তন:
আজ থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। উপকূল ও পশ্চিমের কিছু জেলায় খুব অল্প সময়ের জন্য হালকা মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাকি বেশিরভাগ জেলা খটখটে শুকনো। 

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে বা রাতের পর ফের দক্ষিণবঙ্গে আকাশে বজ্র গর্ভ মেঘের আনাগোনা। শুক্রবার সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার দক্ষিণের উপকূল লাগোয়া এবং পশ্চিমের জেলায় কোনো কোনো অংশে ভারী বৃষ্টি। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া। 

উত্তরবঙ্গ: 
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির ব্রেক স্পেল। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনো জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা লক্ষ্যনীয়ভাবে কমে আসবে বৃস্পতিবার পর্যন্ত। 

শুক্রবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টি। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।

কলকাতা:
ঝলমলে আকাশ। তীব্র ভাদ্র মাসের রোদ কলকাতায়। আকাশে শরতের পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। পাল্লা দিয়ে বাড়বে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবারের মধ্যে কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি এবং রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ফের বৃষ্টি কলকাতায়। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলেও বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি পুজোর প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। 

ভিন রাজ্য:
নিম্নচাপের জেরে ওড়িশাতে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীশগঢ়, ওড়িশাতে আগামী সাতদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ছত্তীশগঢ়ে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি। ঝাড়খন্ড, সিকিম এবং উত্তরবঙ্গে ২৯ এবং ৩০ আগস্ট ভারী বৃষ্টি। বিহারে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি। উত্তরাখণ্ড ও রাজস্থানে আজ  ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

জম্মু-কাশ্মীর ও পূর্ব রাজস্থানে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। রাজধানী দিল্লি পাঞ্জাব চন্ডিগড় হরিয়ানা আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আজ ভারী বৃষ্টি।আগামী সাতদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি গুজরাতে। দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। ২৯ আগস্ট পর্যন্ত গুজরাটে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত। কোঙ্কন গোয়া ও মধ্য মহারাষ্ট্র ভারী বৃষ্টি।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

