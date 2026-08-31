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বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলায় সাক্ষ্য দিলেন ৯২ বছরের বাবা, চোখ ভিজে গেল জলে, করলেন প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম

Teacher Barun Biswas Death Case: বরুণ বিশ্বাসের বাবা জগদীশ বিশ্বাস বলেন, আমার ছেলেকে যারা মার্ডার করেছে তাদের প্রত্যেকের যেন বিচার হয় ও ছেলের মৃত্যুর বিচার পাই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 31, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:45 PM IST
বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলায় সাক্ষ্য দিলেন ৯২ বছরের বাবা, চোখ ভিজে গেল জলে, করলেন প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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