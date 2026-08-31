/বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলায় সাক্ষ্য দিলেন ৯২ বছরের বাবা, চোখ ভিজে গেল জলে, করলেন প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম

মনোজ মণ্ডল: উত্তর ২৪ পরগনার সুঁটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলায় সাক্ষ্য দিলেন তাঁর ৯২ বছরের বাবা জগদীশ বিশ্বাস। মামলায় তিনি ৩৮তম সাক্ষী। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ট্র্যাক-১ আদালতে বিচারক দুর্গাশঙ্কর রানার এজলাসে মামলার শুনানি হয়। সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে কেঁদে ফেলেন বৃদ্ধ জগদীশবাবু।
সন্তানহারা পিতার অভিযোগ, ঘটনার পর তৎকালীন পুলিস ও সিআইডি তাঁকে কোনও সহযোগিতা করেনি। এমনকি তাঁকে নিজের কথা বলতেও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ দিন মামলায় আসামিপক্ষের আইনজীবী ছিলেন নির্মাল্য সাহা। বরুণ বিশ্বাসের পরিবারের পক্ষে সরকারি আইনজীবী ছিলেন দেব রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনজীবীদের দাবি,মামলার শুনানিতে রাজ্যের এক প্রাক্তন মন্ত্রীর নামও উঠে এসেছে। আদালতে সাক্ষ্য ও শুনানির ভিত্তিতে মামলার পরবর্তী প্রক্রিয়া এগোচ্ছে।
বরুণ বিশ্বাসের বাবা জগদীশ বিশ্বাস বলেন, আমার ছেলেকে যারা মার্ডার করেছে তাদের প্রত্যেকের যেন বিচার হয় ও ছেলের মৃত্যুর বিচার পাই।
বরুণের দাদা অসিত বিশ্বাস বলেন, বাবার বয়স ৯২ বছর। উনি আজ সাক্ষী দিলেন। যতটুকু পারলেন বললেন। গোটা বিষয়টি বিচারাধীন। তাই এনিয়ে আমাদের কিছু বলা উচিত নয়। আমরা আশা করব যারা ষড়যন্ত্র করে ভাইকে মার্ডার করেছে তাদের যেন শাস্তি হয়। রাজ্যের মানুষ সবাই জানেন কারা বরুণ বিশ্বাসের খুনের লঙ্গে জড়িত। এখনও বলছি, বিরাট এক ষড়যন্ত্র করেছেন জ্য়োতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর নেতৃত্বেই খুন হয়ছিল। আদালতের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। দেখা যায় বিচার কোন পথে এগোয়।
সরকারি আইজীবী দেবরঞ্জন বন্দ্য়োপাধ্যায় বলেন, আজ বরুণ বিশ্বাসের বাবার সাক্ষীগ্রহণ হয়েছে। তিনি তাঁর মতো করে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি কয়েকজনের নাম বলেছেন যারা তাঁকে নাকি বলেছেন কীভাবে বরুণ বিশ্বাস খুন হয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন জ্য়োতিপ্রিয় মল্লিক নামে একজনের নেতৃত্বে ওই খুনটি হয়েছে। এটা ওঁর বক্তব্য। আর একটা কথা বলেছে যে আগে এসব কথা ভয়ে বলতে পারেননি। মামলায় উনি ৩৮তম সাক্ষী। এনিয়ে ওঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছেন। যদি গুলি চালিয়ে বরুণকে খুন করেছিলেন তিনি ইতিমধ্যেই সাজা পেয়ে গিয়েছেন। খুনের সময়ে তিনি মাইনর ছিলেন। তাই জুভেনাইল কোর্টের যে সাজা সেটাই তিনি পেয়েছেন। এখন যাদের বিচার চলছে তারা ওই খুনের ঘটনায় ষড়যন্ত্রে যুক্তি ছিলেন বলে অভিযুক্ত।
উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ৫ জুলাই উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা স্টেশনের কাছে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন কলকাতার মিত্র ইনস্টিটউশনের বাংলার শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। সুঁটিয়ায় নারী নির্যাতন এবং গণধর্ষণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বরুণ। পরিবারের দাবি, প্রতিবহাদী চরিত্রের জন্যই খুন হতে হয় বরুণকে।
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