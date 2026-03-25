SIR Supplimentary List: সাপ্লিমেন্টারি লিস্টের শেষ খবর: বিচারাধীন তালিকা থেকে নাম বাদ? বুঝবেন কী করে? ফাইনাল লিস্টে নাম উঠল, জানবেন কী করে?
SIR in Bengal: ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে অনেক সময় নথিপত্রের অসংগতি থাকলে কমিশন সেই আবেদনটিকে ‘অ্যাডজুডিকেশন’ পর্যায়ে পাঠিয়ে দেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ তুঙ্গে। সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন কমিশন ‘স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড রিভিশন’ বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ার প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকাটি জনসমক্ষে এনেছে। যে সমস্ত নাগরিকদের ভোটার তথ্য দীর্ঘ সময় ধরে ‘বিচারাধীন’ বা ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’ (Under Adjudication) অবস্থায় আটকে ছিল, তাঁদের জন্য এই তালিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধিকারিকদের নিবিড় যাচাইকরণের পর কার নাম চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পেল আর কার আবেদন খারিজ হল, তা এখন স্পষ্ট।
এসআইআর (SIR) তালিকা
ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে অনেক সময় নথিপত্রের অসংগতি থাকলে কমিশন সেই আবেদনটিকে ‘অ্যাডজুডিকেশন’ পর্যায়ে পাঠিয়ে দেয়। অর্থাৎ, উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সেই নথির সত্যতা বিচার বিভাগীয়ভাবে খতিয়ে দেখেন। গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে ছিল। সোমবার রাতে প্রকাশিত এই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট সেই জটিলতা কাটানোর প্রথম ধাপ।
ইনক্লুশন বনাম ডিলিটেড লিস্ট
কমিশনের নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর মূলত দুটি ভিন্ন ধরণের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ভোটারদের এই দুটি তালিকার পার্থক্য বোঝা জরুরি:
১. ইনক্লুশন লিস্ট (Inclusion List) বা বৈধ তালিকা:
যদি আপনার নাম এই তালিকায় থাকে, তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন। এর অর্থ হলো আপনার জমা দেওয়া নথিপত্র আধিকারিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আপনি এখন একজন বৈধ ভোটার হিসেবে চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেয়েছেন। তবে একটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি— যদি এই তালিকায় আপনার নামের বানান, বাবার নাম বা ঠিকানায় কোনো ভুল থাকে, তবে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী দপ্তরে লিখিত অভিযোগ বা সংশোধনের আবেদন জানাতে হবে।
২. ডিলিটেড লিস্ট (Deleted List) বা বাতিল তালিকা:
এটি নাগরিকদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। যদি আপনার নাম এই তালিকায় পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে আপনার জমা দেওয়া নথিপত্র বা পরিচয়পত্র সন্তোষজনক ছিল না। ফলে মূল ভোটার তালিকা থেকে আপনার নাম স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আপনাকে আবার নতুন করে ফর্ম-৬ পূরণ করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন করতে হবে।
‘নো অ্যাডজুডিকেশন’ দেখালে ঘাবড়াবেন না
অনলাইনে স্ট্যাটাস চেক করার সময় অনেক নাগরিকের স্ক্রিনে একটি বার্তা ভেসে উঠছে— ‘No Adjudication Pertaining to This Part Till 5 PM’। এটি দেখে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এই বার্তার অর্থ হলো, আপনার বুথ বা এলাকার বিচারাধীন আবেদনগুলোর ওপর আধিকারিকরা এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। আপনার ফাইলটি এখনো প্রক্রিয়াকরণের স্তরে রয়েছে। আগামী সপ্তাহে বা পরবর্তী সাপ্লিমেন্টারি আপডেট এলে আপনার স্ট্যাটাস পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ঘরে বসে অনলাইনে তালিকা যাচাইয়ের সহজ পদ্ধতি
সরকারি দপ্তরে ভিড় না করে আপনার স্মার্টফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার করেই আপনি নিজের নাম চেক করতে পারেন।
পদ্ধতিটি নিচে দেওয়া হল:
পোর্টাল প্রবেশ: প্রথমে ভোটার্স সার্ভিস পোর্টালের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (voters.eci.gov.in)-এ যান।
অপশন নির্বাচন: হোমপেজ থেকে ‘Download Elector Roll’ বিকল্পটি বেছে নিন।
রাজ্য ও বছর: আপনার রাজ্য হিসেবে ‘West Bengal’ এবং রিভিশন বছর হিসেবে ‘২০২৬’ নির্বাচন করুন।
তালিকা বাছাই: এখানে আপনি সাপ্লিমেন্টারি এবং ডিলিটেড লিস্টের দুটি আলাদা অপশন পাবেন। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী একটি ক্লিক করুন।
জেলা ও বিধানসভা: ড্রপডাউন মেনু থেকে আপনার জেলা এবং নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের নাম সিলেক্ট করুন।
ক্যাপচা কোড: আপনার পছন্দমতো ভাষা (বাংলা/ইংরেজি) বেছে নিয়ে স্ক্রিনে দেখানো ক্যাপচা কোডটি সঠিকভাবে টাইপ করুন।
ডাউনলোড: সবশেষে আপনার বুথ নম্বরের পাশে থাকা ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করলেই পুরো তালিকাটি পিডিএফ (PDF) ফরম্যাটে আপনার ডিভাইসে সেভ হয়ে যাবে।
সতর্কতা
যেহেতু এই তালিকাটি নিয়মিত আপডেট হচ্ছে, তাই প্রথম তালিকায় নাম না থাকলে ধৈর্য হারাবেন না। নিয়মিত পোর্টালে নজর রাখা এবং পরবর্তী আপডেটের জন্য অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটার তালিকার এই স্বচ্ছতা বজায় রাখা নির্বাচন কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে যখন উত্তরপাড়ার মতো হাই-প্রোফাইল কেন্দ্রে প্রার্থীরাও ‘অ্যাডজুডিকেশন’ গেরোয় আটকে রয়েছেন।
ভোটার তালিকায় নিজের নাম নিশ্চিত করা কেবল একটি আইনি প্রক্রিয়া নয়, এটি গণতন্ত্রে আপনার কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করার প্রথম ধাপ। তাই আজই অনলাইনে নিজের স্ট্যাটাস পরীক্ষা করে নিন।
