Primary Recruitment Case: আদৌ কি যোগ্যতা আছে? ফের খুলছে প্রাইমারির ফাইল, ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বিরাট 'সুপ্রিম' আপডেট

Supreme Court Primary Recruitment Case: প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের স্পষ্ট মন্তব্য, "আমাদের দেখতে হবে শিশুদের ভবিষ্যৎ যাদের ওপর গড়তে দেওয়া হয়েছে, তারা আদৌ তার জন্য প্রকৃত যোগ্য কিনা।"
অর্ণবাংশু নিয়োগী ও রাজীব চক্রবর্তী: ফের খুলছে প্রাইমারির ফাইল। প্রাইমারিতে ৩২ হাজারের চাকরি বাতিল মামলা পৌঁছাল সুপ্রিম কোর্টে। মামলা গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট। মামলা গ্রহণ করে সব পক্ষকেই নোটিস ইস্যু করল বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর ডিভিশন বেঞ্চ। অগাস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হবে শুনানি। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত স্পষ্ট জানালেন, এখনই কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়। আমাদের এটা নিশ্চিত হতে হবে যে যারা আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যত গড়ছেন, তাদের সেই যোগ্যতামান আছে কিনা।
প্রাইমারি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিরাট আপডেট। প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলা ফের শোনা হবে। আর তাই সেই মর্মে সবপক্ষকে নোটিস ইস্যু করল সুপ্রিম কোর্ট। মামলা গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির স্পষ্ট মন্তব্য, "আমাদের দেখতে হবে শিশুদের ভবিষ্যৎ যাদের ওপর গড়তে দেওয়া হয়েছে, তারা আদৌ তার জন্য প্রকৃত যোগ্য কিনা।" এর পাশাপাশি, স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের স্পষ্টিকরণ চেয়ে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদন আজ খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।
প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্ট ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল নির্দেশের পর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে। এরপরই এই মামলায় বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের তরফ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হয়েছিল। মামলাটি আজ সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চে শুনানির জন্য ওঠে। সেখানেই বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এই মন্তব্য করেন। সব পক্ষকে নোটিশ জারি করে তাদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে।
মামলার পরবর্তী শুনানি আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে। ফলে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, সব মামলার সঙ্গেই আবারও প্রাইমারি মামলার খাতাও খুলতে চলেছে! এখন দেখার সেই জল কোনদিকে গড়ায়। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বেআইনি নিয়োগ ও অ্যাপটিটিউড টেস্ট না নেওয়ার অভিযোগে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। নিয়োগে 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি'র কথা উল্লেখ করেন তিনি।
কিন্তু ২০২৫-এর ৩ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে খারিজ করে চাকরি বহালের পক্ষে নির্দেশ দেয়। ডিভিশন বেঞ্চের যুক্তি ছিল, দীর্ঘ ৯ বছর পর যদি একসঙ্গে এতজন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হয়, তবে শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে। ডিভিশন বেঞ্চের সেই রায়ের ফলে রাজ্যের ৩২ হাজার প্রাইমারি শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি তখনকার মতো বেঁচে যায়। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।
