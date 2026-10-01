/সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা মমতা তৃণমূলের, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল মমতা তৃণমূল। নির্বাচনের আগে দলীয় অ্যাকাউন্টের টাকা খরচের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।
নির্বাচনের প্রস্তুতিতে দলের ৪টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ খরচের অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সমর্থিত তৃণমূল শিবির। বৃহস্পতিবার সেই আবেদন খারিজ করে দিল বিচারপতি এম এম সুন্দরেশের বেঞ্চ। ফলে কলকাতা হাইকোর্টের আগের নির্দেশই বহাল রইল।
তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি। তিনি বলেন, ১১ অগস্টের নির্দেশে প্রশাসকের মাধ্যমে দলের দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য খরচের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। দলের অডিটেড হিসাবে প্রায় ২১২ কোটি টাকা রয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর যুক্তি,সামনে নির্বাচন অথচ দলীয় কার্যকলাপ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তাই ওই তহবিল থেকে খরচের অনুমতি দেওয়া হোক।
আবেদনের বিরোধিতা করে রাজ্য পুলিসের হয়ে সলিসিটর জেনারেল দলীয় দুই শিবিরের বিরোধের প্রসঙ্গ তোলেন। অন্য পক্ষের আইনজীবীরাও জানান, ১৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন ‘এআইটিসি’ নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করেছে। ফলে ওই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহারের অধিকার কার,তা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে হাই কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি শীর্ষ আদালত।
সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতার অভিযোগ, জমি সংক্রান্ত লেনদেনের বেআইনি অর্থ সুমিত রায়ের মাধ্যমে ওই অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে আবেদন জানালে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, যেহেতু নির্বাচন কমিশন নাম ব্যবহারের বিষয় ফ্রিজ এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ নয়।
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