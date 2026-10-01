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সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা মমতা তৃণমূলের, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

Mamata TMC Fund: দলের নাম নিয়েই সমস্যা। এখন প্রতীক কোন দিকে যাবে তা এখন ফয়সলা হয়নি। ফলে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারেও সমস্যা রয়েছে, সওয়াল সলিসিটর জেনারেলের 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 01, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 12:27 PM IST
সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা মমতা তৃণমূলের, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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