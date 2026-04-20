West Bengal Assembly Election 2026: শুনলেনই না মেনকা গুরুস্বামীর আবেদন, বাংলার SIR নিয়ে বিরাট মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ভোটের মাত্র ২ দিন আগে

West Bengal Assembly Election 2026: শুনলেনই না মেনকা গুরুস্বামীর আবেদন, বাংলার SIR নিয়ে বিরাট মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির
Supreme Court CJI Surya Kanta Big Comment on Bengal SIR case: প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত অভিযোগ আদালতে উঠে আসায় এদিন প্রথমে বিরক্তি প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। তারপরই প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বিরাট মন্তব্য। শুনতেই চাইলেন না মেনকা গুরুস্বামীর আবেদন।
রাজীব চক্রবর্তী: প্রথম দফার ভোটের বাকি আর মাত্র ২ দিন। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। তার আগে বাংলার SIR নিয়ে বিরাট মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির। "পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলা শোনার জন্য আলাদা বেঞ্চ গঠন করতে হবে দেখছি।" মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের। উল্লেখ্য, প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত অভিযোগ আদালতে উঠে আসায় এদিন বিরক্তি প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি।
এদিন সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ এসআইআর মামলা ফের উঠলে আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে নালিশ জানান যে, সম্প্রতি ফর্ম সিক্স-এর মাধ্যমে সাত লক্ষ ভোটারের নাম যুক্ত করা হয়েছে। যা সুপ্রিম কোর্টের গত ১৩ এপ্রিলের নির্দেশের পরিপন্থী। কিন্তু মেনকা গুরুস্বামীর এই আবেদন প্রধান বিচারপতি শুনতেই চাননি। তিনি বলেন, শুনানির জন্য নিয়ম মেনে আবেদন করতে হবে।
১৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট কী নির্দেশ দেয়?
১৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধন (Special Intensive Revision - SIR) সংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়। যেখানে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দেয় যে, নির্বাচনের ২ দিন আগে পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল যে সমস্ত বিবেচনাধীন ভোটারদের নাম তালিকায় তোলার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেবে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। অর্থাৎ, নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত যাদের নাম ট্রাইব্যুনাল তালিকাভুক্ত করবে, তাদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
সুপ্রিম কোর্ট আরও বলে যে, ট্রাইব্যুনাল বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কারো নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আগে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ, নাম বাদের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সমন পাঠিয়ে বা নোটিস দিয়ে বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য, ১৩ এপ্রিলের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে ভোটার তালিকা নিয়ে ধোঁয়াশা ও বাদ পড়া ভোটারদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।
অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল নিয়েও অভিযোগ শুনল না শীর্ষ আদালত
উল্লেখ্য, এদিন একদিকে যখন প্রধান বিচারপতি বাংলার এসআইআর মামলায় আলাদা বেঞ্চ গঠনের কথা বলছেন, তখন অন্যদিকে অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল নিয়ে অভিযোগ শুনতেই চায়নি সুপ্রিম কোর্ট। অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের কার্যপ্রণালী নিয়ে এক আইনজীবীর তোলা একাধিক অভিযোগে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট।
আদালতে ওই আইনজীবী দাবি করেন, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না এবং আইনজীবী বা প্রতিনিধিদের সওয়াল করার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না। অভিযোগে আরও বলা হয়, শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে আবেদন গ্রহণের ফলে দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষকে কলকাতায় এসে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ট্রাইবুনালের স্বাভাবিক কাজকর্মও ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি তোলা হয়।
তবে এই বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলতে চাননি প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে একটি রিপোর্ট চাওয়া হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)