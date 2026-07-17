/ভোটার তালিকায় নাম বাদ মানেই নাগরিকত্ব হারানো নয়: নাম বাদেও মিলবে অন্নপূর্ণা ভান্ডার? SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানাল

রাজীব চক্রবর্তী: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ মানেই নাগরিকত্ব হারানো নয়, স্পষ্ট করল সুপ্রিম কোর্ট। নাগরিকত্ব নির্ধারণ বা কাড়ার অধিকার নির্বাচন কমিশনের নেই। পশ্চিমবঙ্গ এসআইআর বিতর্কে স্পষ্ট বার্তা সুপ্রিম কোর্টের। পাশাপাশি, শীর্ষ আদালত এও জানাল যে বাংলার SIR মামলায় সরকারি প্রকল্পে বঞ্চনার অভিযোগের সিদ্ধান্ত হবে ২৫ অগাস্ট।
পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ পৌঁছল সুপ্রিম কোর্টে। বিচারাধীন আবেদনকারীদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরির আর্জিও জানানো হয়েছে শীর্ষ আদালতে।
শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া মানেই নাগরিকত্ব হারানো নয়। বিহারের SIR মামলার রায়ের প্রসঙ্গ টেনে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, সংবিধানের ৯, ১০, ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদের আওতায় নাগরিকত্ব নির্ধারণের সাংবিধানিক ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই।
আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ পাসপোর্টের মতো নথিকে নাগরিকত্বের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানান। তবে এই মুহূর্তে কোনও নির্দেশ না দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ২৫ অগস্ট পশ্চিমবঙ্গের SIR-সংক্রান্ত মূল মামলার শুনানির সময়ই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
দেশের শীর্ষ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, কারও নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাজ বা সাংবিধানিক এক্তিয়ার নয়। কমিশনের অধিকার কেবলমাত্র ভোটার তালিকা নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং তা পর্যবেক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আইনগতভাবে এই বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই।
আদালত জানায়, ট্রাইব্যুনাল যদি কোনও ব্যক্তির নাম এসআইআর-এ ভোটার তালিকায় না তোলার নির্দেশ দেয় বা সিদ্ধান্ত দেয়, তার মানেই নির্বাচন কমিশন সরাসরি তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয় যে, ভোটার তালিকায় নাম না থাকার অর্থ এই নয় যে ওই ব্যক্তির নাগরিকত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে গেছে। নাগরিকত্ব নির্ধারণের জন্য কমিশনকে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠাতে হবে।
মামলাকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ আদালতে বলেন, বর্তমানে ১৯টি অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল যেভাবে কাজ করছে, তাতে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রচুর অসঙ্গতি তৈরি হচ্ছে। কাজের গতি অত্যন্ত ধীর হয়ে পড়ছে। এর পাশাপাশি ট্রাইব্যুনালগুলোর কার্যপদ্ধতিতে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগছে। এমনকি সরকারি অন্নপূর্ণা ভান্ডার-রেশন সহ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মানুষ।
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