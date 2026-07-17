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ভোটার তালিকায় নাম বাদ মানেই নাগরিকত্ব হারানো নয়: নাম বাদেও মিলবে অন্নপূর্ণা ভান্ডার? SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানাল

SC on citizenship: পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ পৌঁছল সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, নাগরিকত্ব নির্ধারণের সাংবিধানিক ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 17, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:32 PM IST
ভোটার তালিকায় নাম বাদ মানেই নাগরিকত্ব হারানো নয়: নাম বাদেও মিলবে অন্নপূর্ণা ভান্ডার? SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানাল
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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