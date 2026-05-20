/Supreme Court on Madrasa Teacher Recruitment Scam: শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অবৈধ হলে কেন মাসের পর মাস তাঁদের বেতন দেওয়া হবে? মাদ্রাসা নিয়োগে সুপ্রিম তোপ

রাজীব চক্রবর্তী: 'সিলেকশন পদ্ধতিতেই যদি গলদ থাকে, তা হলে সেই ভিত্তিতে হওয়া নিয়োগকে কোনওভাবেই বৈধ বলা যায় না।'
এ রাজ্যে মাদ্রাসায় শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে বুধবার দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন। এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতি ও শিক্ষা মহলে তীব্র চাঞ্চল্য। বৃহস্পতিবার ফের এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা।
নিয়োগের বৈধতা যাচাইয়ে ৩টি মূল শর্ত
বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহর ডিভিশন বেঞ্চে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো এ দিনও মামলার শুনানি হয়। শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনও একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া আইনত বৈধ কি না, তা নির্ধারণ করতে তিনটি প্রধান বিষয় খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি:
প্রথমত: নিয়োগের সামগ্রিক পদ্ধতি আদৌ প্রচলিত আইন এবং সরকারি বিধি বা নিয়ম মেনে সম্পন্ন হয়েছে কি না।
দ্বিতীয়ত: সংশ্লিষ্ট চাকরিতে নিযুক্ত হওয়া প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মানদণ্ড সঠিকভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।
তৃতীয়ত: প্রার্থীরা একটি স্বীকৃত, স্বচ্ছ ও বৈধ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরি পেয়েছেন কি না, সেটিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে হবে।
পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপোষণের ইঙ্গিত
এ দিনের শুনানিতে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ইঙ্গিত দেন যে, রাজ্যের মাদ্রাসা নিয়োগের একাধিক ক্ষেত্রে গুরুতর পক্ষপাতিত্ব এবং স্বজনপোষণের স্পষ্ট অভিযোগ উঠে এসেছে। নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে তিনি বলেন, যাঁরা শেষ পর্যন্ত চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য বহু প্রার্থী সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং তাঁদের বাইরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক।
আদালত আরও বলেন, যেখানে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাই বড়সড় প্রশ্নের মুখে, সেখানে শুধুমাত্র কোনও একজন প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা বিচার করলেই এই জটিল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না।
বর্তমানে বিতর্কিতভাবে নিয়োগ পাওয়া প্রায় হাজার জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর বিষয়টির ওপর শুনানি চলছে। তবে আইনি প্রক্রিয়ার সুবিধার্থে আদালত এর মধ্যে থেকে ১০ জনকে নমুনা (Sample) হিসেবে ধরে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
সরকারি কোষাগারের অর্থ নিয়ে প্রশ্ন?
উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের পর থেকে রাজ্যের বহু মাদ্রাসায় নির্দিষ্ট ‘মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন’ (MSC)-কে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে স্থানীয় পরিচালন সমিতির (Managing Committee) মাধ্যমে সরাসরি শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের ভুরিভুরি অভিযোগ উঠেছে।
এই প্রসঙ্গে শীর্ষ আদালত তীব্র বিস্ময় ও অসন্তোষ প্রকাশ করে জানায়, যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের কোনও প্রত্যক্ষ বা আইনি ভূমিকা ছিল না, সেখানে সরকারি কোষাগার থেকে কেন মাসের পর মাস তাঁদের বেতন দেওয়া হবে? কোন যুক্তিতে এই খরচ বহন করা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত।
মূলত এই অস্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বৈধতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন রাজ্যের একাধিক যোগ্য চাকরিপ্রার্থী। বৃহস্পতিবার পরবর্তী শুনানিতে এই মামলা কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল।
