Supreme Court on SSC Group C recruitment: মাথায় বাজ! SSC-র পুরো প্যানেলই বাতিল, সুপ্রিম কোর্টের কড়া বার্তা-- কোনও আবেদন আর শোনা হবে না...

Supreme Court on SSC Group C recruitment: মাথায় বাজ! SSC-র পুরো প্যানেলই বাতিল, সুপ্রিম কোর্টের কড়া বার্তা-- কোনও আবেদন আর শোনা হবে না...
Supreme Court: আবেদনকারীদের দাবি ছিল, শিক্ষক নিয়োগের মতো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হোক
রাজীব চক্রবর্তী: গ্রুপ–সি এবং গ্রুপ–ডি কর্মী প্রার্থীদের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।
স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) গ্রুপ সি (Group C) এবং গ্রুপ ডি (Group D) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় (Recruitment Process) হস্তক্ষেপ করতে রাজি নয় সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। নিয়োগের নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার আর্জি সোমবার খারিজ করে দিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ।
মামলাকারী ‘যোগ্য’ প্রার্থীদের দাবি ছিল, শিক্ষক নিয়োগের মতোই গ্রুপ সি ও ডি পদেও দ্রুত নিয়োগের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হোক। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তায় আছেন তাঁরা।
আবেদনকারীদের দাবি ছিল, শিক্ষক নিয়োগের মতো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হোক। তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলেও কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেরিতে হচ্ছে এবং নিয়োগ নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই।
কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণ, আগের রায়ে ইতিমধ্যেই পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। তাই একই বিষয়ে নতুন করে আবেদন বা শুনানি চলতে পারে না। বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানায়, 'কোনও অতিরিক্ত মামলার আবেদন শোনা হবে না। আমরা পুরো প্যানেল বাতিল করে দিয়েছি। এই অবস্থায় বারবার একই বিষয়ে মামলা করা যায় না।'
তখন মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী যুক্তি দেন, শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও শিক্ষাকর্মী (গ্রুপ সি ও ডি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে দেরি হচ্ছে। এই নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটাতে শুনানি হোক।
বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, মূল মামলায় রায় ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। সেই রায়ে পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। এই অবস্থায় একই বিষয় নিয়ে বারবার আবেদনের কোনও অর্থ নেই। আদালত জানায়, অতিরিক্ত আবেদন আর শোনা হবে না।
আবেদনকারীদের আইনজীবী যুক্তি দেন, কর্মী নিয়োগে দেরির কারণেই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেভাবে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেই রকম নির্দেশ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জানায়, নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি হলে তবেই নতুন করে মামলা করা যেতে পারে।
বেঞ্চ আরও নির্দেশ দেয়, ভবিষ্যতে নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও আপত্তি থাকলে প্রথমে হাইকোর্টে যেতে হবে। সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে অতিরিক্ত আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে শিক্ষাকর্মী প্রার্থীদের এই আবেদন খারিজ হয়ে গেল এবং আগের রায় বহাল থাকল।
