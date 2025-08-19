Supreme Court dismisses all review petitions of SSC: 'সুপ্রিম' বজ্রাঘাত! ২৬,০০০ চাকরিহারার মামলায় সব রিভিউ পিটিশন খারিজ করল শীর্ষ আদালত...

Supreme Court dismisses all review petitions of SSC: 'সুপ্রিম' বজ্রাঘাত! ২৬,০০০ চাকরিহারার মামলায় সব রিভিউ পিটিশন খারিজ করল শীর্ষ আদালত...
রাজীব চক্রবর্তী: স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) মাধ্যমে নিযুক্ত ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর (cancellation of 26 000 SSC jobs) নিয়োগ বাতিল করেছিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। সেই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছিল রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে চাকরিহারা শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরাও (Teaching and non-teaching staff) আবেদন জানিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার সেই সব আবেদন খারিজ করে দিল সর্বোচ্চ আদালত।
মঙ্গলবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ এই আর্জি খারিজ করেছে। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল নিয়ে যত পুনর্বিবেচনার আর্জি দায়ের হয়েছিল, তার সবক'টি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৬-এর পুরো প্যানেল বাতিল করে নতুন করে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিয়োগ পরীক্ষার প্রকৃত ওএমআর শিট মিলছে না। সিবিআই এবং বাগ কমিটির তদন্তের ভিত্তিতে দুর্নীতি হয়েছে সেটা স্পষ্ট।
প্রসঙ্গত, ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি মামলার রায় ঘোষণা করেছিল। আর ৩ মে রাজ্য সরকার রিভিউ পিটিশন করতে চেয়ে আবেদন জানায়। তবে সেই সময়েই আইনজীবীদের অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদন গ্রহণ করার সম্ভাবনা কম। ফিরদৌস শামিমের মতো আইনজীবীদের বক্তব্য ছিল, যে কারণে সর্বোচ্চ আদালত গোটা প্যানেল বাতিল করেছে, তার পর এই রায় পুনর্বিবেচনা হওয়ার আশা ক্ষীণ। তিনি বলেছিলেন, বেশির ভাগ মামলায় দেখা দিয়েছে, তথ্য গত কোনও বিভ্রান্তি বা ভুল থাকলে আদালত রায় পরিবর্তন করে। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই।
ফলে চাকরি হারান প্রায় ২৬ হাজার (আদতে ২৫,৭৩৫) জন। শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, সঠিক তথ্য না থাকায় যোগ্য এবং অযোগ্যদের পৃথকীকরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে এসএসসিকে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরুর কথাও বলা হয়। তার প্রায় এক মাসের মাথায় এসএসসি এবং রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন জানায়। পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার, এসএসসি, চাকরিহারা সহ বিভিন্ন পক্ষ। ৫ অগাস্ট সেই শুনানি শেষ হয়। বিচারপতিদের চেম্বারেই শুনানি চলে। এদিন দুই বিচারপতির বেঞ্চ পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দিল।
এবিষয়ে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। পরিকল্পনা করে ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছে। তাই রিভিউ পিটিশন খারিজ হওয়ারই ছিল। চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধি চিন্ময় মণ্ডল জানান, তাঁদের জীবন বিপন্ন হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। চোরেরা আজ হাততালি দিচ্ছে। দুর্নীতি করেও কেউ শাস্তি পেল না। এসএসসির উচিত নির্দোষদের জন্য ব্যবস্থা করা।
