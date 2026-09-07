/বিগ বিগ গুড নিউজ! পুজোর আগেই বিপুল ইনক্রিমেন্ট! কাদের একলাফে বাড়ল ৫০০০ টাকা? কেন উল্লসিত বনকর্মীরা?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: পুজোর আগেই বিরাট সুখবর! এল মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা। পুজোর আগেই মাইনে বাড়তে চলেছে অনেকের! রাজ্য সরকারের কোন কোন কর্মীর টাকা বাড়ল? বন সহায়ক দফতরের কর্মীদের জন্য ২০০০ টাকা করে বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করা হল। পাশাপাশি প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের প্যারা টিচারদের ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগের ঘোষণা মতোই ফরেস্ট গার্ডদের ৫০০০ টাকা করে ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মোট ১৫০০ জন কর্মী বন সহায়ক দফতরে বেতন বৃদ্ধির ফলে উপকৃত হবেন। সেইসঙ্গে, প্রাথমিকে প্যারা টিচার হিসেবে রয়েছেন মোট ২০,৩৪৩ জন। তারাও এই ভাতা বৃদ্ধির জেরে উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। ম্যানেজমেন্ট কর্মীদেরও সাম্মানিক বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।
প্যারা টিচার, শিক্ষাবন্ধু, স্পেশাল এডুকেটর
প্যারা টিচার, শিক্ষাবন্ধু, স্পেশাল এডুকেটর-সহ একাধিক কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রাইমারি স্তরের প্যারা টিচারদের ৫ হাজার টাকা ভাতা বাড়ানো হয়েছে। একইভাবে আপার প্রাইমারি প্যারা টিচারদেরও ৫ হাজার টাকা করে ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষাবন্ধুদের ৫ হাজার টাকা এবং স্পেশাল এডুকেটরদেরও ৫ হাজার টাকা করে ভাতা বাড়ানো হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট স্টাফদের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ৫ হাজার টাকা, ৭ হাজার টাকা এবং ১০ হাজার টাকা ভাতা বাড়ানো হয়েছে।
উল্লসিত বনকর্মী
বন দফতরের কর্মীদের মধ্যেও খুশির হাওয়া। তাঁদের ভাতাবৃদ্ধির বিষয়েও ঘোষণা করা হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী জানান, বনকর্মীদের ৫ হাজার টাকা করে ভাতাবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে। বনসহায়কদেরও ভাতা বাড়ানো হয়েছে।
নেতাজি সেবা কেন্দ্র
যেসব বিধায়ক নেতাজি সেবা কেন্দ্র চালু করেছেন, তাঁদের ৩০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এসএসকে-র সহায়কদের ৫ হাজার টাকা এবং একাডেমিক সুপারভাইজারদেরও ৫ হাজার টাকা করে ভাতা বাড়ানো হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিক্ষা দফতরের ১৪টি গ্রুপ, যারা বাজেটে বঞ্চিত হয়েছিল, তাদের প্রতি ক্যাবিনেট সহানুভূতি দেখিয়েছে। তাঁদের জন্য ৩৯০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে।
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