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বিগ বিগ গুড নিউজ! পুজোর আগেই বিপুল ইনক্রিমেন্ট! কাদের একলাফে বাড়ল ৫০০০ টাকা? কেন উল্লসিত বনকর্মীরা?

CM Suvendu Adhikari Announcement: প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের প্যারা টিচারদের ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকা করে বেতনবৃদ্ধির ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগের ঘোষণা মতোই ফরেস্ট গার্ডদেরও ৫০০০ টাকা করে ভাতাবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন সহায়ক দফতরে বেতন বৃদ্ধির ফলে উপকৃত হবেন মোট ১৫০০ জন কর্মী।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 07, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:27 PM IST
বিগ বিগ গুড নিউজ! পুজোর আগেই বিপুল ইনক্রিমেন্ট! কাদের একলাফে বাড়ল ৫০০০ টাকা? কেন উল্লসিত বনকর্মীরা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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