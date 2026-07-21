Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বড় খবর- অগাস্ট থেকেই বেতন বাড়ছে বাস কন্ডাকটরদের, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বড় খবর- অগাস্ট থেকেই বেতন বাড়ছে বাস কন্ডাকটরদের, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari on bus conductors salary: "আগের সরকারের একটা চোখ বন্ধ ছিল। আগের সরকার হঠাৎ করে ২০২৫ সালে চালকদের বেতন বাড়িয়ে দিল। আমরা এসে কন্ডাকটরদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 21, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:58 PM IST
বড় খবর- অগাস্ট থেকেই বেতন বাড়ছে বাস কন্ডাকটরদের, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'দেখলেই কাটতে থাকুন, হুকিং জিরো করতে হবে', চুরি রুখতে এবার 'বিদ্যুৎ প্রহরী' অ্যাপ!
Bidyut Prahari app20 min ago
2
Sikim Tunnel Collapse36 min ago
3
kalyan banerjee48 min ago
4
Rahul Gandhi on student protest1 hr ago
5
July 21 Martyrs Day1 hr ago