/বড় খবর- অগাস্ট থেকেই বেতন বাড়ছে বাস কন্ডাকটরদের, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেতন বাড়ছে বাস কন্ডাকটরদের। অগাস্ট থেকেই বেতন বাড়ছে বাস কন্ডাকটরদের। সরকারি বাস কন্ডাকটরদের জন্য এদিন বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগের সরকারের একটা চোখ বন্ধ ছিল। আগের সরকার হঠাৎ করে ২০২৫ সালে চালকদের বেতন বাড়িয়ে দিল। আমরা এসে কন্ডাকটরদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অগাস্ট মাস থেকেই বেতন বাড়ছে আপনাদের। অগাস্ট মাস থেকেই আপনারা পাবেন।" প্রসঙ্গত, সরকারি বাসের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম (WBTC)-এর মতো সরকারি সংস্থায় নিয়োজিত কন্ডাক্টররা রাজ্য সরকারের পরিবহন দফতরের অধীনে কাজ করেন। তবে তাদের অনেকেই সরাসরি স্থায়ী সরকারি কর্মী হিসেবে নয়, বরং চুক্তিভিত্তিক বা নির্দিষ্ট বেতনের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হন।
এদিন রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার হাল ফেরাতে একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "আমি ২০১৬-২০২০ পর্যন্ত পরিবহন মন্ত্রী ছিলাম। ঝগড়া না করে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যদি কাজ করা যায়, তাহলে কীভাবে পরিবহন দফতরের কাজে গতি আনা যায় সেটা আমি জানি।" জানান, সরকারের রেভিনিউ আনার সুযোগ পরিবহন দফতরেরও রয়েছে, সেই জায়গাও রয়েছে।
এদিন কলকাতায় ৫০টি এসি বাসের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও ১০০টি সরকারি এসি শহরের রাস্তায় নামতে চলেছে বলেও জানান তিনি। বলেন," রাজ্যে যাতে ইলেকট্রিক বাস আনা হয় সেইদিকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি।" জানান, "এর ৬০ ভাগ টাকা দেবে কেন্দ্র, ৪০ ভাগ টাকা দেবে রাজ্য সরকার। আমরা এখানে আরও ইলেকট্রিক বাস আনব। তিনটি নিগম রয়েছে। ডিপোগুলোতে চার্জিং স্টেশন ও পরিকাঠামো গড়ে তোলার সিধান্ত নিয়েছি।।" ভবিষ্যতে রাজ্যের বাকি জায়গায় ৪৩৫টি এসি বাস চলবে বলে জানান পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং।
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