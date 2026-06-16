/Suvendu Adhikari on OMR Sheet: সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বিরাট বদল: OMR শীট নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগের সরকারের জমানার শিক্ষক ও পুরসভা নিয়োগ কেলেঙ্কারির কলঙ্ক মুছে ফেলে রাজ্যে সরকারি চাকরিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করল নতুন সরকার। সোমবার নন্দীগ্রামে ‘জনকল্যাণ শিবির’-এর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এবার থেকে রাজ্যের সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা তাঁদের দেওয়া উত্তরের ওএমআর শিট (OMR Sheet) বা কার্বন কপি নিজেদের সঙ্গে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। একই সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির রাস্তা চিরতরে বন্ধ করতে ইন্টারভিউ বা মৌখিক পরীক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে লিখিত পরীক্ষার মূল্যায়নের ওপর সর্বাধিক জোর দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি।
ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্য প্রশাসনকে বিগত জমানার যাবতীয় বেনিয়ম ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে একগুচ্ছ কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ‘রোজগার মেলা’য় তিনি এই বিষয়ে প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'এবার থেকে পরীক্ষার ওএমআর শিটের কার্বন কপি প্রত্যেক যুবক-যুবতীর হাতে তুলে দেওয়া উচিত। এতদিন পরীক্ষা হলেও এই অনুলিপি দেওয়া হত না, আর এই অস্বচ্ছতার আড়াল থেকেই স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির উৎপত্তি হয়েছিল।' সেই প্রতিশ্রুতিকেই সোমবার নন্দীগ্রামের প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে বাস্তবায়িত করার বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।
দুর্নীতির উৎসে কুঠারাঘাত
শিক্ষা দফতর কিংবা পুরসভা— বিগত জমানার সমস্ত বড় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ওএমআর শিট জালিয়াতির বিষয়টিই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে সামনে এসেছে। আদালতের নথিতেও বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, ওএমআর শিটের নম্বরে কারচুপি করে রাতারাতি অযোগ্য প্রার্থীদের প্যানেলে জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল।
প্রশাসনিক মহলের মতে, ওএমআর শিট পরীক্ষার্থীদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে মূলত দুর্নীতির সেই উৎসেই ঘা দিল নতুন সরকার। উত্তরপত্রের অনুলিপি পরীক্ষার্থীর কাছে থাকলে পরবর্তীতে নম্বরে হেরফের করার কোনও সুযোগই থাকবে না। মেধার যোগ্য মর্যাদা দিতে এবং সম্পূর্ণ জালিয়াতিমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া গড়ে তুলতেই রাজ্য সরকারের এই নতুন উদ্যোগ।
লিখিত পরীক্ষায় বাড়তি জোর
নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করতে মৌখিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউয়ের নম্বর কমানোর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক সময়ই অভিযোগ উঠত যে, লিখিত পরীক্ষায় ভালো ফল করেও ইন্টারভিউয়ের নম্বরের মারপ্যাঁচে যোগ্য প্রার্থীরা বাদ পড়ে যেতেন। নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ইন্টারভিউয়ের গুরুত্ব কমবে এবং সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে লিখিত পরীক্ষার মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করেই চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগ পাবেন।
মেধার যোগ্য মর্যাদা দিতে এবং সম্পূর্ণ জালিয়াতিমুক্ত ও স্বচ্ছ একটি নিয়োগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই রাজ্য সরকারের এই নতুন যুগান্তকারী উদ্যোগ। সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী ও যুবসমাজ।