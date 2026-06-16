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Suvendu Adhikari on OMR Sheet: সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বিরাট বদল: OMR শীট নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

WB Govt Exam OMR Sheet big change: নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করতে মৌখিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউয়ের নম্বর কমানোর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 

Written ByNabanita SarkarEdited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 16, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:39 PM IST
Suvendu Adhikari on OMR Sheet: সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বিরাট বদল: OMR শীট নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

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