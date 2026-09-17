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কলেজ পড়ুয়াদের ৫০,০০০! 'অন্নপূর্ণা দিবসে' বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, সেপ্টেম্বরে অন্নপূর্ণার টাকা পাচ্ছেন কতজন?

Suvendu Adhikari Annapurna Diwas: মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ সারাদিন ধরেই ডাইরেক্ট ব্য়াংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার চলবে। প্রাণীমিত্রদের বেতন ২০০০ টাকা বাড়ালেও যেহেতু তাদের বেতন ১০০০০ টাকার কম, তাঁরাও পাবেন অন্নপূর্ণা। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 17, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:46 PM IST
কলেজ পড়ুয়াদের ৫০,০০০! 'অন্নপূর্ণা দিবসে' বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, সেপ্টেম্বরে অন্নপূর্ণার টাকা পাচ্ছেন কতজন?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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কলেজ পড়ুয়াদের ৫০,০০০! বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, অন্নপূর্ণার টাকা পাচ্ছেন কতজন?
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