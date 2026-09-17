কলেজ পড়ুয়াদের ৫০,০০০! 'অন্নপূর্ণা দিবসে' বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, সেপ্টেম্বরে অন্নপূর্ণার টাকা পাচ্ছেন কতজন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা দিবস পালনের মঞ্চ থেকে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। যেসব মেয়েরা গ্র্যাজুয়েশন করবেন, তাদের ৫০০০০ টাকা করে দেওয়ার বিরাট কর্মসূচির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, দেড় কোটি অ্যাকাউন্টে ঢুকছে অন্নপূর্ণার টাকা। ১ কোটি ৬০ লাখের কাছাকাছি। আজ সারাদিন ধরেই ডাইরেক্ট ব্য়াংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার চলবে। প্রাণীমিত্রদের বেতন ২০০০ টাকা বাড়ালেও যেহেতু তাদের বেতন ১০০০০ টাকার কম, তাঁরাও পাবেন অন্নপূর্ণা।
পাশাপাশি আগামী বছর কন্যারত্ন দিবসে দ্বিগুণ টাকা দেবে সরকার। ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। এবছর কন্যারত্ন দিবসে ১৪ অগাস্ট ২০ লাখ পড়ুয়াকে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আগামী বছর ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে তিনি আরও জানান, যাঁরা উচ্চমাধ্যমিকের পর স্নাতকস্তরে পড়বেন, অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েশন করবেন, তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য ৩ বছরে মোট ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। প্রথম বছরে ১৭ হাজার, দ্বিতীয় বছরে ১৭ হাজার ও তৃতীয় বছরে ১৬ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ২০২৭-এর ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই কর্মসূচি।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট করে দেন, রাজ্যের কোনও মা-বোনের উপর অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না। এটা সরকারের প্রতিশ্রুতি। কোনও বাল্যবিবাহ ছাড় পাবে না। যাঁরা বাল্যবিবাহ করেছেন ও যারা বিয়ে দিয়েছেন সে কাজি হোক আর পুরোহিত হোক, তাদের জেলে যেতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন এই সরকার শুধু ভাতা দিতে আসেনি। বরং সরকারের লক্ষ্য সংস্কার। বলেন, ‘এই সরকার শুধু ভাতা দিতে আসেনি। সংস্কার করতে এসেছে।’ নেশামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার ডাক দেন তিনি। বলেন, নেশামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী এও ঘোষণা করেন যে, আবাস যোজনায় নতুন যে বাড়ি হবে, তার মালিক হবেন মহিলারা। সবমিলিয়ে 'অন্নপূর্ণা দিবসে' রাজ্যের মেয়ে-মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একগুচ্ছ নতুন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে অন্নপূর্ণা দিবস হিসেবে পালন করা হবে। কিছুদিন আগেই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর আজ সেই সিদ্ধান্ত মেনে সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গনে অন্নপূর্ণা দিবসে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৫০ হাজার অন্নপূর্ণা উপভোক্তা। ভার্চুয়ালি ছিলেন আরও ২৫ লাখ। সেপ্টেম্বরে প্রায় ১ কোটি ৫৬ লাখ মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনায় ৩০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা পাবেন।
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