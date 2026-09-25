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কৃষকদের জন্য বিদ্যুতে প্রতি ইউনিটে ২ টাকা ভর্তুকি, ৩০০০ টাকা বাড়ছে বার্ষিক আর্থিক সহায়তাও

Suvendu Adhikari: যদি কোনও কৃষক কৃষিকাজে বছরে ৫০,০০০ টাকা বিদ্যুৎ বিল দেন, তবে তিনি প্রতি ইউনিটে ২ টাকা সরকারি ভর্তুকি পাবেন। প্রতি ইউনিটে ২ টাকা সরকারি ভর্তুকি  মকুব হওয়ার ফলে তাঁর বছরে প্রায় ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 25, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:55 PM IST
কৃষকদের জন্য বিদ্যুতে প্রতি ইউনিটে ২ টাকা ভর্তুকি, ৩০০০ টাকা বাড়ছে বার্ষিক আর্থিক সহায়তাও

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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