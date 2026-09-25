/কৃষকদের জন্য বিদ্যুতে প্রতি ইউনিটে ২ টাকা ভর্তুকি, ৩০০০ টাকা বাড়ছে বার্ষিক আর্থিক সহায়তাও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্ধমানের জনসভা থেকে কৃষকদের জন্য বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। কৃষকদের জন্য বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি ও ধানের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন তিনি। পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভা থেকে রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি, ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বৃদ্ধি এবং বার্ষিক আর্থিক সাহায্য বাড়ানোর বড় বার্তা দেন শুভেন্দু অধিকারী।
রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে সেচের কাজে পাম্পসেট ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিলে প্রতি ইউনিটে ২ টাকা করে সরকারি ভর্তুকি দেওয়া হবে। ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যদি কোনও কৃষক কৃষিকাজে বছরে ৫০,০০০ টাকা বিদ্যুৎ বিল দেন, তবে তিনি প্রতি ইউনিটে ২ টাকা সরকারি ভর্তুকি পাবেন। প্রতি ইউনিটে ২ টাকা সরকারি ভর্তুকি মকুব হওয়ার ফলে তাঁর বছরে প্রায় ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হবে।
এই বিদ্যুৎ ভর্তুকির সুবিধা ২০২৬ সালের ১ অগাস্ট থেকেই কার্যকর হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের প্রায় ৪ লক্ষ কৃষক সরাসরি উপকৃত হবেন। যার মধ্যে শুধুমাত্র পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই প্রায় ২৫ হাজার কৃষক রয়েছেন। ওদিকে এই ভর্তুকি বাবদ সরকারের অতিরিক্ত ৩০০ কোটি টাকা খরচ হবে। এর পাশাপাশি ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
কৃষকরা যাতে তাঁদের উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত দাম পান, সে কথা মাথায় রেখে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে প্রতি কুইন্টালে ২,৭০০ টাকা করার ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে ধান চাষিরা তাঁদের মেহনতের সঠিক মূল্য পাবেন এবং বাজারদরের ওঠানামার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবেন। কৃষকদের জন্য সরাসরি আর্থিক সহায়তার পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। আগে যেখানে কৃষকদের বছরে ৬,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো, তা বাড়িয়ে এখন বছরে ৯,০০০ টাকা করা হয়েছে।
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