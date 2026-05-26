/Annapurna Bhandar New Form: অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা পেতে ফিল-আপ করতে হবে নতুন ফর্ম, কোন ফর্ম? কাল থেকেই শুরু ফর্ম বিলি? বড় কথা বলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari on Annapurna Bhandar Scheme: বুধবার বিকালেই নবান্ন থেকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের নতুন ফর্ম প্রকাশ। শুরু হয়ে যাবে প্রক্রিয়া। যত তাড়াতাড়ি ফর্ম ফিল-আপ, তত তাড়াতাড়ি অ্যাকাউন্টে টাকা। ১ জুন থেকে পাওয়া যাবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠকের পরই বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, আগামিকাল, বুধবার বিকালেই নবান্ন থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার নতুন ফর্ম পাবলিশ করা হবে।
বুধবার বিকালে নবান্ন থেকে অন্নপূর্ণার নতুন ফর্ম প্রকাশ
তিনি বলেন, রাজ্যে চলমান স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পকে আয়ুষ্মান ভারতে এবং লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারে কনভার্ট করার কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার বিকালে নবান্ন থেকেই তিনি এবং নারী ও সমাজ কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল নতুন একটি ফর্ম পাবলিশ করবেন। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের মাসে ৩০০০ টাকা পেতে যে ফর্ম পূরণ করতে হবে। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও স্পষ্ট করে দেন একটা বিষয়, যে- অন্নপূর্ণার ফর্ম ফিলাপ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততদিন লক্ষ্মীর ভান্ডার চলতে থাকবে।
লক্ষ্মীর ভান্ডারের সবাই পাবেন অন্নপূর্ণার টাকা
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এই বিষয়ে আগামিকাল বুধবারই বিস্তারিত জানানো হবে। যত তাড়াতাড়ি নাম এনরোলমেন্ট হবে, তত দ্রুত সরকার বেনিফিট দিতে পারবে। কাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে অন্নপূর্ণা যোজনার প্রক্রিয়া। যেমন যেমন ফর্ম ফিল-আপ হবে, তেমন তেমন ভাবেই সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা ট্রান্সফারও শুরু হয়ে যাবে। আর এই ৩০০০ টাকায় ট্রান্সফার না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকতে থাকবে।” ১ জুন থেকে পাওয়া যাবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা। যাঁরা যাঁরা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলেন তাঁরা সবাই প্রত্যেকেই অন্নপূর্ণার ভান্ডারের টাকা পাবেন।
গুরুত্বপূর্ণ DBT লিংক
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যাঁদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ গিয়েছে, তাঁদের বিষয়ে যাচাই করা হবে। তবে যাঁদের নাম ট্রাইবুনালে রয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আপাতত সবাই অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পাবেন। উল্লেখ্য, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে DBT লিংক করা। DBT অর্থাৎ ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার লিংক। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কে DBT লিংক করানোর জন্য মহিলারা ভিড় জমিয়েছেন আজ সকাল থেকেই। সেইসঙ্গে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী নতুন ফর্ম প্রকাশ করলে, সেই ফর্মও পূরণ করতে হবে আগ্রহী উপভোক্তাদের।
অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধাভোগীদের যাচাইকরণ
উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই জেলাশাসক ও পুরসভার কমিশনারকে পাঠানো 'অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধাভোগীদের যাচাইকরণ'-এর একটি ফর্ম সামনে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দফতর শীর্ষক যে ফর্মের প্রেরক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব। কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, নদীয়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং এবং পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক ও কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে পাঠানো সেই ফর্মে "অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধাভোগীদের যাচাইকরণের জন্য অনুরোধ" জানানো হয়েছে।
ফর্মে বলা হয়েছে নিম্নোলিখিত ক্যাটেগরিতে যারা অযোগ্য বলে বিবেচিত বা যাদের নাম বাতিলের তালিকায়, সেই নামগুলি অন্নপূর্ণা যোজনা পোর্টালে আপলোড করতে হবে-
১) ১৬.০২.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় অনুপস্থিত (Absentees), স্থানান্তরিত (shifted), মৃত (dead), এবং ভুয়ো ভোটার (duplicate electors)-দের নাম, যাদের পরবর্তীতে ফর্ম-৬ এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
২) খসড়া তালিকা প্রকাশের পর ২য় তালিকায় বাদ পড়া নাম।
৩) বিচার বা নিষ্পত্তির (adjudication) পর বাদ দেওয়া হয়েছে এমন নাম।
৪) ভোটার তথ্য স্লিপ (VIS) বিতরণের সময় ASDD (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) পাওয়া গিয়েছে এমন নাম।
এই সমস্ত ক্যাটেগরিতে নাম অন্নপূর্ণা পোর্টালে আপডেট করতে হবে। সেইসঙ্গে নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুযায়ী একটি রিপোর্ট দৈনিক ভিত্তিতে তৈরি করে জমা দিতে হবে। যেখানে নির্দিষ্ট কলামে লেখা থাকবে-
সুবিধাভোগীর নাম (Name of beneficiary),
আবেদন আইডি (Application ID),
আধার (AADHAAR),
অযোগ্য হওয়ার কারণ (Disqualification reason - ১/২/৩/৪),
স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করা হয়েছে অথবা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের অধীনে আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে এরকম (হ্যাঁ/ না)
একইসঙ্গে টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারের জন্য সুবিধাভোগীর নামে আধার লিংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, সুবিধাভোগীর সঠিক আধার নম্বর পোর্টালে নথিভুক্ত করা হয়েছে কিনা, তাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।
