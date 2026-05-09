Suvendu Adhikari: বিজেপি'র ১০০ বছরের আদর্শযাত্রা সম্পূর্ণ করলেন শুভেন্দুই? গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর কী ঘটল?
Suvendu Adhikari CM Oath-taking Ceremony: রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ যেন ধরেই নিয়েছিলেন, শুভেন্দু অধিকারীই মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুভেন্দুকে আগেই বিজেপির বিধান পরিষদের নেতা ঘোষণা করেছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কে হবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (next Chief Minister of West Bengal)-- এ নিয়ে বিজেপির মধ্যে নিশ্চয়ই নিজেদের মতো করে আলোচনা (Bharatiya Janata Party’s decision) হয়েছে, তা বাইরের কারও জানার কথা নয়। কিন্তু এ কথা ঠিক, রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ যেন ধরেই নিয়েছিলেন, শুভেন্দুই (Suvendu Adhikari) পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী (next Chief Minister of West Bengal) হতে চলেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) শুভেন্দুকে আগেই বিজেপির বিধান পরিষদের নেতা ঘোষণা (leader of the BJP Legislative Party) করেছিলেন। আর তা থেকেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মনে হয়েছিল, এটাই ইঙ্গিত ছিল যে, শুভেন্দুই হতে চলেছেন বাংলায় বিজেপি'র প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (Bengal’s first BJP Chief Minister)।
আরও পড়ুন: Suvendu Adhikari: বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী: দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, যাত্রাপথের সমস্ত কাঁটা ধন্য করেই ফুল ফুটল
শপথ নিলেন শুভেন্দু
এবং জল্পনাই সত্যি হল। আজ, শনিবার সকালে ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলায় বিজেপি'র প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ইতিহাসে ঢুকে পড়লেন তিনি। ইতিহাস তৈরি করলেন তিনি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বিরাট বড় অ্যাচিভমেন্ট, সন্দেহ নেই। এবং শুভেন্দু অধিকারীর শপথের সঙ্গে সঙ্গে শপথ নিলেন আরও পাঁচ মন্ত্রী-মুখ। শুভেন্দুর ক্যাবিনেটের প্রথম মন্ত্রী-মুখ তাঁরাই। কারা তাঁরা? দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, ক্ষুদিরাম টুডু, অশোক কীর্তনীয়া।
রাজসিংহাসনে কীভাবে?
কিন্তু এত বড় সুখের ও আনন্দের ঘটনা যাঁর জীবনে ঘটে গেল, সেই শুভেন্দুর এই রাজপথে আসাটা বা রাজসিংহাসনে বসাটা কীভাবে সম্ভব হল? বিজেপি বাংলায় এবার বিরাট সংখ্যা নিয়ে এসেছে। কিন্তু গতবারের দুই ডিজিট থেকে এবারের তিন ডিজিটে আসাটা কে সম্ভব করল? এটা বিজেপির টিমগেম। কিন্তু তা-ও বিজেপির অন্দরমহল মনে করেছে, এ বিষয়ে শুভেন্দুর বিশেষ অবদান।
ক্ষমতার রাশ
আর তাই সূত্রের খবর যে, শুভেন্দুর নাম প্রস্তাব করেছেন স্বয়ং দিলীপ ঘোষ। তিনি মনে করেছেন, বাংলায় বিজেপির এই বিস্তারের অন্য়তম কারিগর শুভেন্দুই। তাছাড়া অমিত শাহকে বিমানবন্দরে 'রিসিভ' করতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। তখন দুজনের যে 'ছবি' ক্যামেরায় ধরা পড়ে (অমিত শাহর শুভেন্দুর পিঠ চাপড়ে দেওয়া), তাতেও অনেকেই মনে-মনে বুঝে যান, শুভেন্দুর হাতেই যেতে চলেছে বঙ্গের ক্ষমতার রাশ।
গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর
তবে, দেরি হয়নি বেশি। বৈঠকের পরেই অমিত শাহ শুভেন্দুর নামই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন। আর ওই বৈঠকেই কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অমিত শাহ বলেন, ১০০ বছরের আদর্শ-যাত্রার পরে বিজেপি এখন গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর-- সর্বত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।
৩-৭৭-২০৭
অমিত শাহ বাংলার এই মুহূর্তকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকার সঙ্গে জুড়ে দেন। বাংলায় আজকের বিজেপির এই উত্থানের শুরুটা কিন্তু তাঁর মাধ্যমে। ২০১৬ সালে বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৩টি সিট। তা থেকে ২০২১ সালে তারা পৌঁছয় ৭৭-য়ে। আর এই ২০২৬ সালে তারা এসে পৌঁছয় এক অবিশ্বাস্য 'ফিগারে'-- ২০৭-য়ে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)