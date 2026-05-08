CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • West Bengal CM Announcement: নামে সিলমোহর, বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী

BJP Bengal Government: শুভেন্দু অধিকারীর নামেই সিলমোহর। বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। আগামিকার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ শুভেন্দুর।  তবে আজ উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করা হয়নি। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 8, 2026, 06:33 PM IST
বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী

শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। পরিষদীয় দলের বৈঠকে বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নামে সিলমোহর। আগামিকালই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথগ্রহণ শুভেন্দু অধিকারীর। তারপরই বাংলায় পথ চলা শুরু হবে শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম প্রস্তাব করেন দিলীপ ঘোষ। অন্য বিধায়করা তাতে সমর্থন জানান।  শপথ নেওয়ার আগে পর্যন্ত পরিষদীয় দলনেতা থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী। পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে শুভেন্দুর নাম ৮ জন প্রস্তাব করেন। সবাই সমর্থন করেন। দ্বিতীয় নামের জন্য সময় দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ শুভেন্দু ছাড়া অন্য কোনও নাম কেউ প্রস্তাব করেনি।

এদিন কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পরই শুভেন্দু অধিকারী যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে স্বাগত জানাতে যান, তখন শুভেন্দু অধিকারীর পিঠে হাত দিতে দেখা যায় শাহকে। তাতেই একপ্রকার বোঝা গিয়েছিল যে, সম্ভবত শুভেন্দু অধিকারীর নামেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সিলমোহর পড়তে চলেছে। তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বাকি ছিল। অবশেষে নিউটাউন কনভেনশন হলে পরিষদীয় দলের সঙ্গে শাহের বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুর নাম ঘোষণা করা হয়। 

উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই জল্পনা ছিল যে সম্ভবত শুভেন্দুই হচ্ছেন বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যনন্ত্রী। ২০২১ ও ২০২৬, পর পর দুবার তৃণমূল নেত্রী ও তৎকালী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে হারিয়ে 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে প্রতিপন্ন হন শুভেন্দু। দলের কর্মী, সমর্থকরাও তাঁকেই চাইছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। শেষে নাম ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মালা পরিয়ে বরণ করে নেন বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করতেই ভবানীপুরে শুরু হয়ে গিয়েছে উচ্ছ্বাস। 

তবে আজ উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করা হয়নি। উল্লেখ্য, ৫ নভেম্বর ২০০০ সাল থেকে বিগত ২৬ বছর ধরে বাংলার উপমুখ্যমন্ত্রী পদটি শূন্যই রয়েছে। ১৯৯৯ সালে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর, ৬ নভেম্বর ২০০০, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে পর্যন্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন বাংলার শেষ উপমুখ্যমন্ত্রী।

কারা কারা মন্ত্রিসভায়? 

সূত্রের খবর, ২৬ থেকে ২৭ জনের মন্ত্রিসভা হতে চলেছে। সূত্রের খবর, বিধানসভার সম্ভাব্য স্পিকার হতে পারেন তাপস রায়। আর কারা থাকতে চলেছেন মন্ত্রিসভায়? কে কে মন্ত্রী হচ্ছেন বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারে? সূত্রের খবর, মন্ত্রিত্ব পেতে চলেছেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, উমেশ রাই। উত্তরবঙ্গ থেকে শঙ্কর ঘোষ মন্ত্রী হতে পারেন বলেও সূত্রের খবর। মন্ত্রী হতে পারেন রিতেশ তিওয়ারি, অর্জুন সিং, সুব্রত ঠাকুররা। শোনা যাচ্ছে, মন্ত্রী তালিকায় নাম থাকতে পারে প্রথমবার ভোটে জিতে আসা এমন বিধায়কের নামও।

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

